Ligue 1 : La terrible hypothèse pour le foot et les supporters…

Si Jean Michel Aulas n’a toujours pas abandonné l’idée d’une reprise de la saison 2019/2020, le scénario le plus vraisemblable est une reprise de la saison 2020/2021 le 23 août. La LFP a fixé cette date qui est susceptible de changer. Par contre, la reprise se fera, sauf énorme surprise, à huis clos et cela pourrait durer…

A quoi va ressembler le monde d’après Covid-19 ? Le football pourrait ressembler à celui qui a repris en Allemagne et pour plusieurs mois. A savoir, des matches dans des stades vides, à huis clos… La Provence évoque cette possibilité et avance « l’hypothèse d’une saison à huis clos désormais tout à fait plausible, et bien au-delà de la seule planète football. »

Un saison 2020/2021 à huis clos ?

Pour preuve, le quotidien local met en exergue deux déclarations. Celle de Mark Gillett, le conseiller médical de la Premier League, au quotidien anglais The Guardian : « La situation de la santé publique ne va pas changer au cours des six à douze prochains mois. » Ou encore celle de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, le 9 mars dernier : « Le huis clos peut devenir notre doctrine concernant les méthodes d’organisation ».

Les clubs vont perdre énormément d’argent avec ce défaut de billetterie, mais la priorité est de récolter les droits TV et donc de reprendre sans supporters. Si des solutions intermédiaire comme des contingents de 5000 places reparties dans le stade sont évoquées, leur mise en place est compliqué. Le football sans supporters, encore plus à Marseille et au stade Vélodrome, sera bien triste pendant plusieurs mois…