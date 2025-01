Ligue 1 : Lille – Nice, PSG , OM… le programme TV complet de la J18 !

La 18e journée de Ligue 1 débutera ce vendredi 17 janvier 2025 avec des matchs entre Montpellier et Monaco, puis Lille et Nice, suivis de plusieurs rencontres excitantes le 18 janvier, dont le choc entre Lens et le PSG. Le 19 janvier, des matchs clés comme Saint-Étienne – Nantes, Angers – Auxerre et Marseille – Strasbourg complèteront cette journée riche en enjeux pour le championnat.

La 18e journée de Ligue 1 s’annonce excitante avec plusieurs rencontres importantes pour les équipes en lice. Cette journée débutera le vendredi 17 janvier 2025 avec un match entre Montpellier Hérault SC et AS Monaco à 19h00, suivi d’une affiche intéressante entre LOSC Lille et OGC Nice à 21h00. Ces rencontres promettent du spectacle et seront diffusées sur DAZN.

Le samedi 18 janvier sera également bien chargé avec trois matchs à suivre. À 17h00, le RC Lens accueillera le Paris Saint-Germain dans une confrontation qui pourrait être décisive pour les positions de tête du championnat, diffusée sur beIN SPORTS 1. À 19h00, le Stade Rennais recevra le Stade Brestois pour une bataille importante en milieu de tableau, avant que l’Olympique Lyonnais n’affronte Toulouse FC à 21h00, dans un duel qui pourrait être crucial pour la lutte en bas de tableau. Tous ces matchs seront diffusés sur DAZN.

Voici les affiches de la 18e journée de Ligue 1 ! Quels sont vos pronostics ? https://t.co/ijTUVbo7VA pic.twitter.com/KRUb27shPq — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 17, 2025



Le dimanche 19 janvier débutera avec deux matchs à 15h00, dont l’opposition entre AS Saint-Étienne et FC Nantes, avant que Angers SCO ne rencontre AJ Auxerre à 17h15, avec également un match entre le Stade de Reims et Havre AC. Enfin, la journée se conclura à 20h45 avec un choc entre l’Olympique de Marseille et RC Strasbourg Alsace, un match qui promet une ambiance électrique au Vélodrome, également diffusé sur DAZN.

Une 18e journée de Ligue 1 pleine de rebondissements en perspective !

Découvrez la programmation TV de la 18e journée de Ligue 1 :

Vendredi 17 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – AS Monaco

Vendredi 17 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

LOSC Lille – OGC Nice

Samedi 18 janvier 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Lens – Paris Saint-Germain

Samedi 18 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Stade Brestois 29

Samedi 18 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Toulouse FC

Dimanche 19 janvier 2025 à 15h00 sur DAZN

AS Saint- Étienne – FC Nantes

Dimanche 19 janvier 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO – AJ Auxerre

Stade de Reims – Havre AC

Dimanche 19 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace