Ligue 1 : L’OM peut s’inquiéter après l’incroyable déclaration du patron de Mediapro…

Le patron de Mediapro veut rediscuter les termes du contrat avec la Ligue française de Football. Une très mauvaise nouvelle pour l’OM qui pourrait perdre plusieurs millions d’euros dans l’affaire…

Déjà plombé financièrement, l’OM peut s’inquiéter suite à la déclaration du patron de Mediapro ce matin dans l’Equipe. Face à ses déficits, le club olympien, comme les autres acteurs de Ligue 1 et Ligue 2, a beaucoup misé sur l’énorme manne financière des droits TV. Mais si aucun accord n’est trouvé, un nouvel appel d’offre pourrait être fait avec pour conséquence une baisse des revenus pour les clubs (Canal+ ou beIN Sport ne feront pas une offre équivalente à celle de Mediapro). L’OM qui doit déjà faire face à de gros déficits pourrait dans ce cas voir ses entrées d’argent chuter…

A lire : LIGUE DES CHAMPIONS : UNE LISTE RÉDUITE POUR L’OM ET UN ABSENT

Une possible perte de plusieurs millions d’euros pour chaque club français ?

Jaume Roures, patron de Mediapro, a indiqué vouloir renégocier le contrat de diffusion du Championnat de France. Une nouvelle inquiétante pour le football français car le montant des droits TV que doit payer Mediapro cette saison est de 780 millions d’euros pour la Ligue 1 et 34 millions d’euros pour la Ligue 2…

On veut renégocier le prix — Roures

« Si nous n’avons pas réglé l’échéance du 6 octobre ? C’est plus compliqué que ça. Nous avons demandé à parler du contrat de cette saison à cause du Covid. Il est évident que le Covid touche beaucoup d’aspects de l’exploitation des droits. On veut en parler… Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Elle est très affectée par le Covid, tout le monde le sait, car tout le monde souffre. On ne remet pas en cause le projet en tant que tel. Mais les bars et les restaurants sont fermés, la publicité s’est effondrée… Ce sont des choses que tout le monde connaît. On veut renégocier le prix. On a demandé à établir un calendrier pour mener à terme cette négociation qui ne va pas être publique… La Ligue a elle-même demandé au gouvernement de compenser ses pertes à cause du Covid. On est dans cette dynamique. »

Jaume Roures – Source: L’Equipe (08/10/2020