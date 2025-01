Ligue 1 : Monaco cale à nouveau, Lille enchaîne… Le programme du reste de la J18 !

La 18e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi 17 janvier 2025 avec des matchs entre Montpellier et Monaco et Lille et Nice. Deux matchs et deux résultats qui donnent une nouvelle occasion à l’OM de prendre encore un peu plus le large dans la course à la Ligue des Champions !

En effet, Monaco a connu une défaite frustrante 2-1 contre Montpellier, malgré une nette domination en termes de possession (68%). Les Monégasques se sont vus réduire à l’impuissance par Benjamin Lecomte, auteur de plusieurs arrêts décisifs, notamment face à Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir. Le tournant du match est survenu à la 55e minute, lorsque Mousa Al-Tamari a égalisé en profitant d’une erreur défensive de Monaco, avant à la 82′ de doubler la mise. Après cela, bien que les Monégasques aient continué à pousser, Montpellier a su gérer son avance pour décrocher une victoire méritée.

L’autre affiche du soir concernait deux européens le LOSC Lille et OGC Nice à 21h00. Dans cette rencontre, ce sont les hommes de Bruno Genesio qui l’ont emporté (2-1). Malgré une ouverture du score niçoise à la demi-heure de jeu (Diop, 30′), les Dogues ont réussi à renverser le score en début de seconde période grâce à des buts d’Haraldsson (47′), et de Diakité (62′), bien aidé par Jonathan Clauss. Le LOSC poursuit donc son incroyable série de 21 matchs sans la moindre défaite (TCC) et monte sur la troisième marche du podium avec 32 points.

Le samedi 18 janvier sera bien chargé avec trois matchs à suivre. À 17h00, le RC Lens accueillera le Paris Saint-Germain dans une confrontation qui pourrait être décisive pour les positions de tête du championnat, diffusée sur beIN SPORTS 1. À 19h00, le Stade Rennais recevra le Stade Brestois pour une bataille importante en milieu de tableau, avant que l’Olympique Lyonnais n’affronte Toulouse FC à 21h00, dans un duel qui pourrait être crucial pour la lutte en bas de tableau. Tous ces matchs seront diffusés sur DAZN.

Voici les affiches de la 18e journée de Ligue 1 ! Quels sont vos pronostics ? https://t.co/ijTUVbo7VA pic.twitter.com/KRUb27shPq — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 17, 2025



Le dimanche 19 janvier débutera avec deux matchs à 15h00, dont l’opposition entre AS Saint-Étienne et FC Nantes, avant que Angers SCO ne rencontre AJ Auxerre à 17h15, avec également un match entre le Stade de Reims et Havre AC. Enfin, la journée se conclura à 20h45 avec un choc entre l’Olympique de Marseille et RC Strasbourg Alsace, un match qui promet une ambiance électrique au Vélodrome, également diffusé sur DAZN.

Une 18e journée de Ligue 1 pleine de rebondissements en perspective !

A lire : OM : Greenwood sera là, mais 3 grands absents et une grosse incertitude face à Strasbourg !

Découvrez la programmation TV de la 18e journée de Ligue 1 :

Vendredi 17 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC 2-1 AS Monaco

Vendredi 17 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

LOSC Lille 2-1 OGC Nice

Samedi 18 janvier 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Lens – Paris Saint-Germain

Samedi 18 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Stade Brestois 29

Samedi 18 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Toulouse FC

Dimanche 19 janvier 2025 à 15h00 sur DAZN

AS Saint- Étienne – FC Nantes

Dimanche 19 janvier 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO – AJ Auxerre

Stade de Reims – Havre AC

Dimanche 19 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace