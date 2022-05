Ligue 1 : Monaco reprend la 2e place, Strasbourg revient à 5 points avant Lorient – OM !

La Ligue 1 fait son retour ce week-end et ça a commencé vendredi par une victoire de Monaco face à Lille. Bordeaux jouera son maintien à Angers ce dimanche , l’OM affrontera Lorient en fin d’après-midi dans un match ultra important !

En ouverture de la 36e journée de Ligue 1, Monaco a pris la deuxième place face à Lille pour un match important dans la course au podium. Ce samedi, Strasbourg a pris les trois points contre le Stade Brestois et revient à 5 points de l’OM. Cette journée se poursuivra ce dimanche, elle commencera par Les Lyonnais (7e) qui iront à Metz (20e) pour continuer à rêver d’une place européenne.

Ensuite, à 15h, Bordeaux (19e) qui cherche à ne pas se faire distancer dans la course au maintien se déplacera à Angers (15e), qui sort d’une défaite face aux Monégasques. Il y aura encore 2 matches à 15h, Montpellier, Clermont et Lens sont notamment concernés. A 17h, le match que l’on attend tous : Marseille qui se déplace sur la pelouse de Lorient pour un match primordial dans la course au podium et à la deuxième place. Le choc à 20h45 sera pour le PSG qui reçoit Troyes.

Une finale de coupe de France qui perturbe le programme de ligue 1 !

Samedi soir, à 21h, Nice et Nantes se sont affrontés en finale de Coupe de France. Du coup, les matchs de championnat des deux équipes ont été déplacés au mercredi. Christophe Galthier ira affronter son ancienne équipe stéphanoise mercredi à l’Allianz Riviera à 19h. À 21h, le FC Nantes recevra Rennes (3e) qui est sur une série de deux victoires d’affilé.

La programmation TV de la 36e journée de Ligue 1 !

Vendredi 6 mai 2022 à 21h00 sur Prime Video

LOSC Lille 1–2 AS Monaco

Samedi 7 mai à 17h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 0–1 RC Strasbourg Alsace

Dimanche 8 mai 2022 à 13h00 sur Prime Video

FC Metz – Olympique Lyonnais

Dimanche 8 mai 2022 à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – FC Girondins de Bordeaux

Clermont Foot 63 – Montpellier Hérault SC

Stade de Reims – RC Lens

Dimanche 8 mai 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport

FC Lorient – Olympique de Marseille

Dimanche 8 mai 2022 à 20h45 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes

Mercredi 11 mai 2022 à 19h00 sur Prime Video

OGC Nice – AS Saint- Étienne

Mercredi 11 mai 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

FC Nantes – Stade Rennais FC

Harit a un problème au pied droit — Sampaoli

Le diagnostic n’est pas confirmé pour Payet, pour connaître son temps de récupération. Harit a un problème au pied droit. Pour le reste, il y a de la fatigue normale. (…) Remplacer Payet, c’est presque impossible. Aucun autre joueur n’a ses caractéristiques de jeu. Personne. Harit peut jouer à sa place, mais il a des caractéristiques différentes. Gerson aussi, mais lui aussi est différent. Payet est un leader technique, qui porte notre jeu. Maintenant, malheureusement, il faut trouver une autre solution. Mais sans lui, c’est toute la structure travaillée pendant la saison qui est modifiée ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/05/2022)