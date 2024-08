Ligue 1 : On connait la date, l’heure et la chaine TV du 1er match de l’OM !

On connait la date, l’heure et la chaîne TV du premier match de la saison de l’OM en Ligue 1.

Après des mois et des mois de négociations, la LFP a finalement trouvé un accord avec DAZN et BeIN Sport pour la diffusion des matchs de Ligue 1. Le championnat de France débutera dans une quinzaine de jours et on connaît enfin la programmation de la première journée de la saison 2024/2025.

L’OM se déplace à Brest lors de cette reprise. Ce premier match de l’équipe de De Zerbi sera diffusé sur BeIn Sport à 17h.

La programmation de la 1re journée de Ligue 1 :

Vendredi 16 août à 20h45 (DAZN) : Le Havre – Paris Saint-Germain

Samedi 17 août à 17h (beIN Sports) : Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille

Samedi 17 août à 19h (DAZN) : Stade de Reims – LOSC Lille

Samedi 17 août à 21h (DAZN) : AS Monaco – AS Saint-Étienne

Dimanche 18 août à 15h (DAZN) : AJ Auxerre – OGC Nice

Dimanche 18 août à 17h (DAZN) : Montpellier Hérault SC – RC Strasbourg Alsace ; Angers SCO – RC Lens et Toulouse FC – FC Nantes

Dimanche 18 août à 20h45 (DAZN) : Stade Rennais FC – Olympique Lyonnais

DAZN / BEIN Sport la répartition de matchs en Ligue 1

DAZN qui diffusera 8 des 9 rencontres tandis que beIN Sports disposera du neuvième match le samedi à 17h.

Chaque journée de Ligue 1 est programmée et diffusée de la manière suivante : Le match du vendredi soir à 20h45 sur DAZN. Le samedi trois rencontres se disputent, deux sur DAZN à 19h et 21h et une sur BeIN Sports à 17h. La chaîne qatarie aura le premier choix sur les journées paires et le 2ᵉ choix sur les journées impaires. Le dimanche, un match se joue à 15h, et trois autres à 17h sur DAZN. L’affiche du dimanche soir à 20h45, sera également diffusée DAZN.

