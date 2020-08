Ligue 1 – PSG : « LAMENTABLE ! Le président de la LFP c’est Nasser Al-Khelaïfi… »

Le PSG devait reprendre la ligue 1 ce samedi 29 aout face à Lens. Mais après leur défaite en ligue des champions, le club de la capitale a demandé et obtenu un report de ce match. Une décision qui a rendu furieux le journaliste de RMC Sport Fred Hermel et le maire de la ville du nord !

Le motif de ce report est simple : les Parisiens voulaient se reposer et profiter de leurs familles après avoir passé 2 semaines dans une bulle au Portugal. Cette décision de la ligue à rendu furieux Frédéric Hermel. Sur RMC, le chroniqueur n’a pas mâché ses mots :

« le nouveau président de la ligue, c’est Nasser Al-Khelaifi »

« L.A.M.E.N.T.A.B.L.E. Un calendrier à la carte. Lamentable aussi que Lens accepte. Donc le PSG ne peut pas jouer un match le dimanche et un autre le samedi d’après… Cela ouvre la porte à tous les excès. Comment la Ligue pourra-t-elle désormais refuser d’autres demandes… En fait le nouveau président de la Ligue c’est Nasser Al-Khelaïfi… Toutes mes félicitations!!! »

Frédéric Hermel. Source : RMC – 25/08/2020

« ON JOUE LA LIGUE 1 UBER EATS, PAS LA LIGUE 1 PSG »

Récemment réélu, le maire de Lens Sylvain Robert (PS) en a rajouté une couche. Pour lui, ce report est inadmissible.

Dans un monde où tout irait bien, le Paris Saint-Germain aurait remporté la Ligue des champions ce week-end, récupéré physiquement en fêtant sa victoire, Thomas Tuchel présenterait la composition de l’équipe avant le départ pour Lens (…) Dans la réalité, le PSG a perdu la finale de la Ligue des champions et à défaut de parader pour sa prochaine rencontre de championnat, souhaite le report du match face au Racing Club de Lens pour récupérer physiquement… Comment expliquer aux supporters sang et or qu’ils devront se déplacer en semaine pour supporter leur équipe parce que le PSG frustré par sa défaite sollicite un report du match? Les supporters expliqueront sans doute à leur entreprise qu’il faut décaler leur journée de travail du 11 septembre pour récupérer du match… Pas certains que ça ait le même effet! Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eats, pas la Ligue 1 PSG.»

Sylvain Robert. Source : Communiqué de presse : 25/08/2020