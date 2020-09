Ligue 1 : Un ancien arbitre tente (péniblement) d’expliquer le penalty oublié pour l’OM face à Brest

Ça a fait couler beaucoup d’encre. Face à l’OM, le Brestois Jean-Kevin Duverne a été l’auteur d’une main dans la surface de réparation, non sanctionnée d’un penalty. Pour l’ancien arbitre Tony Chapron, l’interprétation du règlement peut prêter à confusion.

Désormais consultant pour Canal+, l’ancien arbitre Tony Chapron est revenu sur la polémique qui a émaillé la rencontre OM-Brest, avec cette main dans la surface de Jean-Kevin Duverne à la 23ème minute. Pour lui, même si le règlement disait qu’il fallait siffler penalty, l’interprétation de la loi par les arbitres est plus compliquée qu’il n’y parait.

« LE RÈGLEMENT DIT QU’IL Y A PÉNALTY »

« On voit bien que si on lit le règlement, il a le bras qui est décollé du corps, et il augmente sa surface corporelle. Dans ce cas-là, le règlement dit qu’il y a penalty. D’ailleurs, c’est assez curieux que la VAR ne soit pas intervenue , ou si elle a eu lieu, que ça n’a pas emmené un changement de décision (…) Mais c’est compliqué pour les arbitres.

Tout d’abord, car il y a une nouvelle stratégie des attaquants jouent avec ce règlement en tirant sur leurs adversaires. Et si par chance, il touche le ballon du bras, c’est penalty. Donc c’est une nouvelle stratégie des attaquants qu’il faudra intégré. C’est d’autant plus difficile qu’aujourd’hui, le règlement laisse dans le flou complet. En le relisant, c’est incompréhensible. Il y a des notions présentes sur une page, qui ne sont plus dans une autre. Tout ça est très complexe. » Tony Chapron. Source : Late Football Club