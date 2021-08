Ligue Europa : Le meilleur et le pire tirage possible pour l’OM ?

L’OM connaîtra son groupe de Ligue Europa ce vendredi, à partir de 12h, lors du tirage au sort qui se déroule à Istanbul. Le club phocéen se trouve dans le chapeau 3. Décryptage des adversaires potentiels de l’OM cette saison.

Suite au tirage au sort de la Ligue des champions qui a eu lieu hier, le tirage au sort de la Ligue Europa se déroulera aujourd’hui à Istanbul à partir de 12h. Après avoir décroché son billet en terminant cinquième du dernier exercice, l‘OM figure parmi les trois représentants français avec Lyon et l’AS Monaco cette saison. Comme en Ligue des champions, les 32 équipes qualifiées pour la compétition sont réparties dans quatre chapeaux en fonction de leur coefficient UEFA. Cette saison, l’OM se trouve dans le chapeau 3. Après une formidable épopée jusqu’en finale lors de la saison 2017/2018, la Ligue Europa est l’un des objectifs affiché par les dirigeants olympiens cette saison.

Les 4 chapeaux de la Ligue Europa

Chapeau 1 : Lyon, Naples, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio Rome, Olympiakos, AS Monaco, Braga

Chapeau 2 : Celtic FC, Eintracht Francfort, Etoile rouge de Belgrade, Leicester City, Rangers FC, Lokomotiv Moscou, Genk, PSV

Chapeau 3 : Olympique de Marseille, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moscou, Sparta Prague

Chapeau 4 : Rapid Vienne, Galatasaray, Legia Varsovie, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Sturm Graz, Brondby

🔴 OFFICIEL : Les 4 chapeaux de l’Europa League sont connus. L’OM figure dans le chapeau 3 ! 👉🏽 Le tirage au sort aura lieu à partir de 12h. Quel tirage aimeriez-vous ?#TeamOM #UEL #UELdraw pic.twitter.com/18tPD5mdj0 — MercatOM (@mercat_om) August 27, 2021

Face à la composition des chapeaux de la Ligue Europa cette saison, nous avons essayé de projeter quels seraient le meilleur et le pire tirage pour l’OM.

Le meilleur tirage possible : Braga, Genk, Brondby

Le pire tirage possible : Naples, Leicester, Galatasaray

SI ON ME DEMANDE, JE VEUX REVIVRE DES ÉMOTIONS ET ALLER EN EUROPE — MOURAD AERTS

En mars dernier, notre journaliste Mourad Aerts était invité dans l’After sur RMC afin d’évoquer la possibilité de voir l’OM évoluer en Europa League. Ce dernier pense que c’est une bonne chose que l’équipe de Sampaoli y participe afin d’avoir des émotions comme lors de l’épopée en 2018 !

« La seule compétition européenne qui fait rêver en France, c’est la Ligue des Champions. Aujourd’hui, si tu n’es pas dans cette compétition on est sur un constat d’échec, à part pour des clubs comme Lens et Metz qui luttent pour y aller et qui verraient cela d’un bon oeil. Personnellement, j’aimerais que l’OM se qualifie. Même l’Europa League, depuis que je suis supporter marseillais, j’ai connu trois salves d’émotions formidables en 1999, en 2004 et en 2018. Si on me demande, je veux revivre ça et y aller. J’espère que l’on sera en Europe la saison prochaine mais ça ne déclenche pas un gros élan d’enthousiasme aux supporters quand on leur dit : on va aller en Europa League ou en Conference League. » Mourad Aerts – Source : After Marseille (29/03/21)