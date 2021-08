Mercato OM : La polémique Kamara décortiquée par Mourad Aerts !

Après avoir été auteur de deux bonnes saisons depuis qu’il joue en tant que milieu de terrain, Boubacar Kamara est pris pour cible par certains supporters marseillais. L’incertitude sur sa situation contractuelle y est certainement liée. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Mourad Aerts a tenté de nous expliquer l’origine de cette polémique !

Considéré comme l’un des joueurs les plus importants et les plus « bankables » de l’effectif, Boubacar Kamara est l’un des joueurs qui a le plus de pression depuis le début de la préparation. Et sa situation contractuelle ne semble pas arranger les choses. En fin de contrat avec l’OM la saison prochaine, le milieu de terrain n’a pour l’instant pas prolongé son contrat avec son club formateur. À en croire la presse italienne, il aurait même un accord de principe avec l’AC Milan. Dernièrement, Pablo Longoria avait fait comprendre que cette situation l’agaçait. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, Mourad Aerts a tenté d’expliquer cette polémique.

KAMARA IL A ÉTÉ TITULAIRE ET C’ÉTAIT TON MEILLEUR JOUEUR – MOURAD AERTS

« Boubacar Kamara se fait un peu défoncer en ce moment. C’est à dire qu’on dit qu’il est ingrat, qu’il vaut rien sans le club, qu’on a pas besoin de lui. Et puis arrêter de dire qu’il a été bon, moyen ou plus donc en fait il y a ce petit truc qui commence à grandir parce qu’on est dans une hype des nouveaux recrutements. On est très hypé par les nouveaux joueurs donc on se dit « En fait Kamara on s’en fou ». Et puis en plus de ça on ne se rend pas compte et on ne valorise pas assez que faire deux saisons comme Kamara l’a fait, à un poste qui n’est pas le sien de formation dans un contexte très compliqué à l’Olympique de Marseille, à 20 ans, très peu de joueurs l’ont fait. Mais nous par contre on va s’enflammer sur d’autres joueurs. Moi j’apprécie beaucoup Romain Perraud. Mais je ne suis pas sûr qu’il aurait réussi à l’OM. De toute manière il a signé en Angleterre. J’étais pour le fait qu’il vienne. Mais par contre quand quelqu’un est à l’OM, il faut comprendre comme c’est difficile d’être titulaire à l’OM. Kamara, il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur. Oui l’équipe était nulle, mais c’était ton meilleur joueur. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (01/08/2021)