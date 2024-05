Ligue Europa: l’OM va récupérer un joli chèque !

Éliminé par l’Atalanta Bergame ce jeudi en demi-finale de Ligue Europa (3-0, 4-1 score cumulé), l’Olympique de Marseille va percevoir une belle somme pour son parcours. Des gains distribués par l’UEFA qui vont permettre de renflouer les caisses olympiennes.

L’OM s’est incliné lourdement ce jeudi en demi-finale de Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame (3-0, 4-1 score cumulé). Auteur d’un parcours honorable, les Phocéens vont donc récupérer une jolie somme distribuée par l’UEFA.

Ils ont ainsi reçu une prime de participation de 3.63 millions d’euros, à laquelle s’ajoute les revenus liés au coefficient (3.3 millions) et au marketpool (environ 2.4 millions). Vient ensuite la prime liée aux résultats obtenus lors de la phase de poules. Opposés à l’Ajax Amsterdam, l’AEK et à Brighton, les hommes de Jean-Louis Gasset ont terminé la phase de poules avec un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, soit un total de 2.31 millions (une victoire valant 630 000 euros et un nul 210 000).

18.49 millions d’euros perçus au total

Il faut ajouter à cela 550 000 euros obtenus grâce à la deuxième place du groupe . Le 1/16e de finale face au Shakhtar Donetsk a rapporté 500 000 euros supplémentaires au club olympien. La place en 1/8e de finale face à Villarreal a, elle, permis de gagner 1.2 million d’euros, tandis que celle en 1/4 de finale face à Benfica a fait entrer 1.8 million d’euros dans les caisses.

La place de demi-finaliste face à l’Atalanta Bergame a, elle, rapporté 2.8 millions d’euros , soit un total de 18.49 millions d’euros perçus.

En cas de qualification pour la finale, l’OM aurait touché 4.6 millions d’euros ainsi que 4 millions d’euros supplémentaires en cas de victoire.

