Lihadji pisté, quatre retours importants, un latéral gauche supervisé, et du monde en tribune face à Rennes… Les infos et rumeurs mercato OM de ce mercredi !

Lihadji intéresse plusieurs clubs, quatre retours importants contre Rennes, un latéral gauche pisté, et du monde à Rennes… Les infos et rumeurs mercato OM de ce mercredi !

Mercato : Un club Francais et un club étranger en pole position pour attirer Lihadji

Comme annoncé par RMC Sport, le jeune espoir du centre de formation, Isaac Lihadji ne signera pas son premier contrat pro avec l’Olympique de Marseille. L’OM a en effet rompu les négociations avec ce dernier…

Ce mardi RMC a révélé que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont décidé de rompre les négociations avec Isaac Lihadji. Celles-ci durent depuis des mois et le club marseillais avait finalement décidé en décembre dernier de répondre aux demandes du jeune attaquant marseillais formulées en juin 2019, a indiqué le journal L’Equipe dans ses colonnes ce mercredi. Sans réponse de la part clan Lihadji, l’OM a donc finalement mis un terme aux pourparlers.

Selon les informations du quotidien sportif, deux clubs seraient désormais en pôle position pour s’attacher les services du minot issue du centre de formation olympien. Il s’agirait de Lille, et de Dortmund.

A lire aussi : OM: Après Riolo, c’est Dugarry qui s’emporte sur Lihadji !

SI C’EST L’OM QUI NE VEUT PAS NOUS GARDER, ON IRA VOIR AILLEURS

Un proche de Lihadji a réagit dans les colonnes de La Provence :

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs.. On n’a pas fait notre choix ». Un proche d’Isaac Lihadji – source : La Provence

OM : Villas-Boas confirme quatre retours importants face à Rennes !

Ce mercredi, André Villas-Boas était en conférence de presse avant le déplacement à Rennes. Le coach portugais confirme que quatre joueurs importants sont de retour pour cette rencontre.

Après la qualification en Coupe de France face à Trélissac, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 par un déplacement à Rennes. Un match important pour André Villas-Boas et ses joueurs qui sont juste devant leur adversaire de ce vendredi soir…

Amavi, Kamara, Sanson et Mandanda de retour

Les Marseillais auront donc l’occasion de prendre de l’avance sur les Rennais en cas de victoire… D’autant plus que les Bretons ont un match de retard face à Nîmes qui est au plus mal depuis le début de la saison.

A LIRE AUSSI : Mercato : Un club Francais et un club étranger en pole position pour attirer Lihadji

En conférence de presse ce mercredi avant le déplacement au Roazhon Park, André Villas-Boas a confirmé quatre retours importants… A commencé par Steve Mandanda après sa blessure face à Metz. Absents face à Trélissac, Amavi, Sanson et Kamara sont également de retour dans le groupe… Le onze titulaire de base devrait donc être aligné par l’entraîneur portugais.

Villas-Boas : »Morgan est prêt pour le match face à Rennes » #LiveFCM #ConfOM #SRFCOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 8, 2020





Villas-Boas : »Mandanda est aussi prêt pour le match face à Rennes » #LiveFCM #ConfOM #SRFCOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 8, 2020





Mercato OM : Une nouvelle piste pour le poste de latéral gauche ?

Malgré le retour en forme de Jordan Amavi, les dirigeants olympiens auraient coché le nom d’un joueur afin de se renforcer au poste de latéral gauche…

De retour à un bon niveau, Jordan Amavi est de nouveau un titulaire indiscutable d’André Villas-Boas. Petit à petit, le coach portugais a réintégré son défenseur dans le onze titulaire. Le défenseur français a bien rendu la confiance que son entraîneur lui a donné puisqu’il est de nouveau intéressant sur son couloir.

Toutefois, selon les informations du site Foot Mercato, l’Olympique de Marseille étudierait une nouvelle piste pour concurrencer l’ancien niçois. Prosper Mendy serait ainsi pisté par le club marseillais. Le média affirme que Zubizarreta est venu aux renseignements auprès de son club norvégien, Strømsgodset IF qui réclame une somme de 500 000 euros pour le joueur sénégalais sous contrat jusqu’en 2021. Marseille ne serait pas le seul sur ce dossier, puisque Stoke City aurait également supervisé le joueur de 23 ans.

Je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe bouge– avb

André Villas-Boas s’est pour sa part exprimé sur le mercato hivernal marseillais :

A LIRE AUSSI :Mercato OM : Quel avenir pour Maxime Lopez ? #DE+

« Pour le mercato, sans sorties, il n’y aura rien. Et je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas. Le mercato est imprévisible. J’ai dit à Andoni qu’il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. Le mercato d’hiver est plus cher que celui d’été, donc je ne pense pas qu’on aura d’offres. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 19 décembre

Rennes – OM : Marseille déplace une nouvelle fois les foules…

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes pour affronter les joueurs de Julien Stephan dans un Roazhon Park plein à craquer.

Après s’être qualifié en seizième de finale de Coupe de France face à Trélissac, l’OM doit faire sa rentrée 2020 en Ligue 1. Les joueurs d’André Villas-Boas se déplacent en Bretagne pour affronter le Stade Rennais, actuel 3e du championnat.

A LIRE AUSSI : OM : Villas-Boas confirme quatre retours importants face à Rennes !

A LA BEAUJOIRE c’ETAIT 60% NANTES 40% OM — RONGIER

Pour cette rencontre, les Marseillais et les Rennais joueront dans un Roazhon Park à guichets fermés comme l’a annoncé le club sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fois, l’Olympique de Marseille déplace les foules lors des déplacements puisque près de 30 000 spectateurs seront présents pour voir les deux équipes s’affronter.

« Avec Nantes, quand on jouait à la Beaujoire et que l’on recevait l’OM… Je pense que c’était du 60/40. 60% pour Nantes et 40% de supporters marseillais. Je savais qu’il y avait cette ferveur mais quand on le vit au quotidien, on s’en rend encore plus compte. C’est magnifique. »

Valentin Rongier – Source : Conférence de presse