Lille ce soir, l’OM demain… le programme TV de cette 32e journée de Ligue 1 !

La 32e journée de Ligue 1 est étalé sur 3 jours ce weekend. Lille, PSG, OM, Monaco, Lyon… pas de confrontations directes cette fois !

Le LOSC va tenter de conserver sa place de leader en se déplaçant à Metz ce vendredi soir dans un match qui concerne l’OM, car le FCM est en course pour cette 5e place. Paris ira à Strasbourg samedi après-midi, avant un MHSC – OM alléchant en soirée. Derby breton avec Rennes -Nantes à 13h dimanche avant le multi à 15h avec du Lens, ASSE ou Nice. A 17h, Monaco reçoit le dernier Dijon, avant l’affiche de cette journée, Lyon vs Angers. Voici le programme TV complet.

Vendredi 9 avril

21h00 : FC Metz – LOSC (Canal+ Sport)

Samedi 10 avril

17h00 : RC Strasbourg Alsace – PSG (Canal+)

21h00 : Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille (Canal+)

Dimanche 11 avril

13h00 : Stade Rennais F.C. – FC Nantes (Canal+ Sport)

15h00 : Stade Brestois 29 – Nîmes Olympique (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h00 : RC Lens – FC Lorient (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h00 : OGC Nice – Stade de Reims (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h00 : AS Saint-Etienne – Girondins de Bordeaux (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

17h05 : AS Monaco – Dijon FCO (Canal+ Sport)

21h00 : Olympique Lyonnais – Angers SCO (Canal+)