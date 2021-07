Lille piste Mandanda, un club turque sur Benedetto et Longoria insiste pour Simeone… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour !

OM Mercato: Lille tente le coup pour Mandanda !

De retour dans les buts marseillais ce mercredi face à Braga (1-1), Steve Mandanda aura de la concurrence cette année, avec l’arrivée de Pau Lopez. Mais la légende olympienne aurait eu une prise de contact avec le LOSC…

A la recherche d’un gardien du but, après le départ de Maignant au Milan, le LOSC aurait pris contact avec la légende de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda, il y a une semaine, selon les informations de Mohamed Toubacheter. Cependant, le champion de France ne serait pas confiant dans ce dossier, qui serait très compliqué sur le plan financier.

Dossier hyper compliqué sur le plan financier, le board lillois pense à Steve Mandanda… la première prise de contact remonte à une huitaine de jours !!

Lille tente le coup sans trop y croire. #LOSC #OM https://t.co/RArRfbKcep pic.twitter.com/GhgMrdX5Fm — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 22, 2021

Lille est tjrs à la recherche de son gardien mais s’attaque à des dossiers complexes. (Pedrag Rajković en est une).

Le board lillois regarde le marché à l’étranger mais aussi ds le sud…#LOSC #OM #SDR — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 22, 2021

a concurrence est la chose la plus importante– Longoria

En conférence de presse, le président de l’OM est revenu sur la concurrence entre Pau Lopez et Mandanda :

« Dans le football moderne, la concurrence est la chose la plus importante, même chez les gardiens. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, il y avait une concurrence très forte. C’était le cas à la Juve entre Buffon et Szczesny, entre Buffon et Neto. À Valence aussi, entre Jaume (Domenech), qui avait fait les matches de Coupe, et Neto. Dans le futur, je crois qu’il n’y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse

L’arrivée de Pau Lopez, n’enchante pas notre consultant Jean-Charles De Bono, qui s’est exprimé sur son cas lors du DFM de ce lundi :

J’ai trouvé Simon très bon en match amical– JCDB

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

« Sur l’aspect du jeu au pied, ça complique les choses parce que le dispositif de Sampaoli est basé la-dessus. Surtout ça fait gagner du temps de jeu, ça permet aussi de repartir proprement de derrière, ou encore de trouver des coéquipiers avec du jeu long. Alors si tu me dis que c’est un de ses gros soucis, parce que il a fait une erreur contre la Lazio il y a un an et demi, qu’il n’a toujours pas dirigé c’est grave. S’il en fait une autre, c’est une catastrophe. J’ai trouvé Simon très bon lors du dernier match amical, alors est-ce qu’il y a un intérêt d’aller chercher un gardien de 26 ans à 15M€ pour le mettre dans les pattes de Mandanda ? On aurait pu faire confiance à Simon… » Jean-Charles de Bono— Source: FCM

OM Mercato: Une nouvelle piste pour Benedetto ?

Titulaire ce mercredi soir face à Braga (2-2), Dario Benedetto connait peut-être ses derniers moments sous le maillots de l’OM. En effet, les dirigeants marseillais ne compteraient plus sur lui. Pisté au Brésil, c’est cette fois-ci un club turque qui pourrait se positionner sur l’Argentin…

Auteur d’une mauvaise saison l’année dernière, Benedetto a été relégué sur le banc de touche après l’arrivée d’Arek Milik. L’Argentin qui manque cruellement de temps de jeu, a pu néanmoins montrer toutes ses qualités lors des derniers matchs amicaux de l’Olympique de Marseille. Pourtant, il pourrait quitter l’OM dans les prochains jours. En effet, la piste Sao Paulo semble être la plus chaude le concernant, un prêt avec option d’achat avec une prise en charge partielle du salaire est évoqué au Brésil. Désireux de le laisser partir, l’Olympique de Marseille l’aurait aussi proposé au Fenerbahce, d’après Fotomac…

J’espère être ici la saison prochaine — Benedetto

A lire : La victoire 3-1 de l’OM face au Servette, les recrues régalent !

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » Dario Benedetto— Source: La Provence (16/07/21)

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » #MercatOM #OM https://t.co/cYrugvcauX — La Provence OM (@OMLaProvence) July 16, 2021

Como informou primeiro @jorgenicola, São Paulo está próximo da contratação de Dario Benedetto. Informação que eu recebi que está BEM próximo de ser concretizado. Viria por empréstimo com opção de compra. Salário (que na França é bem alto) dividido com o OM. pic.twitter.com/h6KYowtj3P — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) July 21, 2021

Conversas com Olympique de Marselha avançam e São Paulo revela otimismo por contratação de Benedetto!

https://t.co/dLbjL94rK9 via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) July 20, 2021

OM Mercato: Longoria insiste pour ce buteur argentin ?

Dario Benedetto serait poussé à la sortie par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Afin de le remplacer, son compatriote argentin Giovanni Simeone pourrait s’engager en faveur de l’OM. Son profil plairait beaucoup à Jorge Sampaoli…

À la suite du départ programmé de Dario Benedetto de l’OM, Pablo Longoria doit activer des pistes alternatives. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec son club de Cagliari, Giovanni Simeone plairait bien aux dirigeants marseillais. Et d’après la Gazzetta dello Sport, les négociations entre les deux écuries avanceraient dans le bon sens. Alors que les Sardes souhaitaient récupérer les 15 millions d’euros investis sur l’Argentin, ils seraient désormais à l’écoute concernant un prêt avec option d’achat obligatoire, une formule qu’affectionne Pablo Longoria.

Giovanni Simeone avait évoqué ses envies de départ :

« j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau » – giovanni simeone

A LIRE : Braga – OM (1-1) : Payet égalise et sauve l’honneur pour le quatrième match amical !

« L’année prochaine sera très importante pour moi, j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts pour faire une bonne saison, il s’agit de grandir, avec de l’expérience, avec des erreurs, avec une bonne situation de jeu, avec un coach qui continue de m’améliorer. Je suis à la moitié de ma carrière, mais j’ai encore énormément de choses à faire. Mon idée est de continuer à jouer en Europe » Giovanni Simeone – Source: Radio Colonia (10/07/21)