Lille sur le point de récupérer 25M€, Aulas dézingue une rumeur, Chelsea veut un jeune de Monaco… Les 3 infos mercato des concurrents de l’OM du 20 mail!

MERCATO CONCURRENTS OM : C’EST QUASIMENT BOUCLÉ POUR CE TRANSFERT À 25M€ AU LOSC !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le LOSC s’apprête à récupérer 25M€ du transfert de Boubakary Soumaré !

Le LOSC est toujours un club qui vend très bien lors du mercato. Le prochain transfert qui devrait renflouer les caisses des Lillois est celui de Boubakary Soumaré.

UN TRANSFERT A 25 MILLIONS D’EUROS AU TOTAL — LAURENS

En effet, le milieu de terrain arrivé du PSG en 2017 a montré de très belles choses sous le maillot des Dogues. Depuis plusieurs semaines, il serait la priorité de Leicester, club de Premier League. Selon les informations de Julien Laurens, correspondant pour RMC en Angleterre, le transfert est quasiment bouclé !

« On me dit que Boubakary Soumaré de Lille à Leicester c’est presque fait ! 25 millions d’euros au total. Lille l’a obtenu gratuitement il y a 4 ans en provenance du PSG et il a beaucoup progressé. Quel talent et un autre gros coup de Leicester. Et surtout, il est né et a grandi à Paris ! » Julien Laurens – Source : Twitter (20/05/21)

Mercato concurrents OM : Aulas dézingue un journaliste sur la rumeur Juninho pour remplacer Rudi Garcia !

Ces derniers jours, une rumeur affirmait que Juninho pourrait devenir le projet coach lyonnais… Le président Aulas a répondu au journaliste de L’Equipe sur Twitter !

Juninho souhaiterait devenir plus important sur le plan sportif et notamment sur les terrains à Lyon selon France Football. Hugo Guillemet, journaliste pour L’Equipe s’est exprimé à ce sujet dans une émission sur l’actualité du club rhodanien.

Une fois de plus il raconte des fadaises comme on dit dans le midi ! — AULAS

Jean-Michel Aulas, qui n’a pas une très bonne relation avec ce journaliste, n’a pas hésité à le dézinguer sur les réseaux sociaux et réfuter totalement cette rumeur qui affirme que Juninho pourrait coacher l’équipe lyonnaise la saison prochaine.

« Une fois de plus, Hugo G le journaliste de L’Equipe raconte à sa sauce ce qu’il croit être sa vérité : Une fois de plus il raconte des fadaises comme on dit dans le midi ! Et moi qui croyait qu’il avait grandi : il ferait mieux de parler du retour de notre Karim Benzema en Equipe de France un vrai bonheur ! » Jean-Michel Aulas – Source : Twitter (19/05/21)

Mercato concurrents OM: Chelsea séduit par un jeune de l’AS Monaco (qui en demande 40M€) ?

Comme tous les ans, Chelsea est l’un des clubs les plus présents sur le marché des transfert estival. Cet été, les Blues pourraient se tourner vers Tchouameni, jeune milieu de terrain de l’AS Monaco.

Aurélien Tchouameni, milieu de terrain de l’AS Monaco, pourrait représenter une belle plus-value pour les finances monégasques. Recruté pour la somme de 18 millions d’euros en provenance des Girondins de Bordeaux, l’international espoir français pourrait rapporter un gros chèque à son club. Un top club anglais serait d’ailleurs intéressé par les services du joueur.

monaco demande 40M€ pour tchouameni

Aurélien Tchouameni intéresserait de grands clubs comme le Chelsea FC. En effet, selon les informations du quotidien L’Equipe, le Monégasque serait désiré par Thomas Tuchel pour venir renforcer son milieu de terrain. Auteur d’une belle saison avec le club de la Principauté, Tchouameni représenterai une somme d’argent intéressante pour les finances de l’AS Monaco. Pour céder son joueur très prometteur, l’ASM demanderait une somme avoisinant les 40 millions d’euros. Une somme non-négligeable qui fera réfléchir les dirigeants du club sur une possible vente de leur élément.