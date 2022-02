L’intervention de Longoria, l’avenir de Kamara et la relation Sampaoli-Milik… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : La diplomatie de Longoria, l’AS Roma lâche Kamara, et la relation Sampaoli-Milik…

OM: Longoria prêt à intervenir dans le « conflit » Milik-Sampaoli ?

Arek Milik est de nouveau décisif avec l’Olympique de Marseille ces dernières semaines après un passage plus que compliqué. Néanmoins, sa relation avec son entraineur Jorge Sampaoli ne semble pas idyllique, Pablo Longoria pourrait intervenir afin d’arranger la situation entre les deux hommes…

Le buteur polonais a marqué deux buts face à Qarabag (3-1) ce jeudi en Coupe d’Europe, trois jours après sa réalisation décisive face à Metz (1-2). Lors de sa sortie en Europa Conference League, il a montré un certain mécontentement au moment de sa sortie, comme en championnat dimanche dernier au micro de Prime Vidéo, où il n’avait pas caché son incompréhension par rapport aux choix de son coach.

Selon l’Equipe, le président de l‘OM Pablo Longoria, proche d’Arek Milik, pourrait intervenir afin d’apaiser les tensions entre les deux olympiens.

On a gagné, il a marqué donc Milik doit être heureux — Sampaoli

Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes à ce sujet ce vendredi en conférence… Le coach argentin a envoyé un message fort à son attaquant. Selon lui, il doit avant tout être heureux pour le club et pour la victoire.

« La relation entre un footballeur et un entraîneur est très hermétique. Je parle directement à lui pendant les entraînements. et on parle beaucoup. Comme buteur, Milik est top et fait partie des tops. Mais dans la communiation il y a aussi du travail à faire et parfois il devrait trouver des partenaires libres sur le terrain ou plus d’espaces afin de fixer l’adversaire. Il faut savoir occuper l’espace de chacun. Ce n’est pas ce qu’il fait de mieux comme buteur. Il est très très bon à la finition mais il peut améliorer sa relation avec les autres joueurs sur le terrain et on travaille là-dessus(…) Il doit être heureux car il a marqué, parce que l’équipe a gagné et qu’un partenaire est entré à sa place. Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a gagné, il a marqué donc il doit être heureux. S’il n’est pas heureux à ce moment-là, il doit peut-être en parler avec quelqu’un d’autre » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)

OM Mercato: Un courtisan abandonne Kamara ?

Alors que la situation de Bouba Kamara est toujours incertaine, il ne fait plus de doute désormais que s’il doit partir, ce sera libre. Mais selon la presse italienne, un prétendant vient de se retirer de la course…

Si Bouba Kamara n’a pas prolongé son contrat avec l‘Olympique de Marseille alors que son président Pablo Longoria n’a cessé de tenter de le convaincre, le milieu de terrain marseillais sera libre de tout contrat en fin de saison. Une situation qui a le don d’intéresser de nombreux clubs européens. Toutefois, l’un des plus anciens d’entre eux aurait choisi de ne plus essayer de rallier son arrivée…

Kamara trop cher pour l’AS Roma ?

En effet selon les informations du media italien Calciomercato.com, les dirigeants de l’AS Roma ne désireraient plus rallier l’arrivée de Bouba Kamara. Les exigences salariales du Marseillais de naissance semblent trop élevées pour les finances du club entrainé par José Mourinho.

Les Marseillais n’ont ni recruté de remplaçant à Kamara ni vendu le minot. Il est toujours à Marseille et a même réalisé une belle performance face au FC Metz ce dimanche. Mais qu’en est-il de son avenir? En juin prochain, il devrait bien quitter l’OM gratuitement. Selon L’Equipe, plus personne ne croirait en sa prolongation au club tant les discussions sont au point mort. Comme l’avait expliqué Pablo Longoria en conférence de presse, un respect mutuel entre les deux parties semble s’être trouvé après sa non-venue devant les journalistes.

OM: Pas de problème entre Milik et Sampaoli ?

La relation entre Jorge Sampaoli et Arek Milik n’est pas optimale ces derniers jours. Alors que l’ex joueur du Napoli revient à un niveau satisfaisant, il ne semble pas d’accord avec son entraîneur concernant les choix de ce dernier. Pourtant, il n’y aurait aucun problème entre les deux…

D’après les informations de La Provence, il n’existerait pas de conflit entre Arek Milik et Jorge Sampaoli. Selon les clans des deux hommes, il n’y a aucun problème entre eux.

Si l’attaquant de l‘OM a avoué ne pas tout comprendre et notamment sa non titularisation à la fin du match, Kevin Diaz a également fait part de son incompréhension vis à vis des choix de Jorge Sampaoli lors de l’After Foot.

