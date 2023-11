Lodi connait son prochain club ? Nasri milite pour une vente du club et le podium s’éloigne… Les 3 infos OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Lodi a son plan de carrière, Nasri veut imaginer une vente de l’OM et le podium s’éloigne…

Lodi sait ou il veut aller en 2028 !

L’Olympique de Marseille a été très actif lors du mercato estival avec pas moins de treize arrivées. Une recrue a évoqué sa situation avec le club phocéen et a déjà fixé une date pour son départ.

Arrivé cet été à l’OM en provenance de l’Atlético Madrid pour 13 millions d’euros, Renan Lodi est pour l’heure l’une des rares satisfactions de la saison olympienne. L’international brésilien a disputé 13 matchs, toutes compétitions confondues dont 12 titularisations sous le maillot phocéen. Actuellement 9e de Ligue 1 après 11 journées, l’OM pourrait perdre son latéral en fin de saison en cas de non qualification pour l’Europe. Mais le Brésilien a un autre plan en tête.

« Je veux remplir mon contrat avec l’OM jusqu’en 2028 puis j’envisagerai de retourner à l’Atheltico Paranense »

Dans un entretien accordé au journaliste brésilien João Paulo Capellanes pour la chaîne Fala, l’ex-Colchonero a annoncé la date de son départ mais ne compte pas toutefois quitter Marseille de sitôt. « Je veux remplir mon contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, je ne pense pas signer avec un autre club ici, puis j’envisagerai de retourner chez les Furucao (l’Athletico Paranaense, son club formateur) , a confié Renan Lodi. C’est mon idée, c’est le chemin que je veux emprunter. Je veux revenir là-bas en bonne forme et essayer d’y remporter un autre titre« , a-t-il ajouté.

Nasri veut voir arriver un gros investisseur à Marseille

L’ancien milieu de l’Olympique de Marseille Samir Nasri a confié dans une interview accordée au JDD ses regrets sur la tournure prise par la saison olympienne. L’ex-joueur d’Arsenal et de Manchester City a également pointé du doigt le comportement des supporters et aimerait voir un nouveau propriétaire à la tête du club phocéen.

Dans une interview accordée au JDD, l’ancien milieu de l’OM Samir Nasri a évoqué ses regrets sur la tournure prise par la saison olympienne. L’ex-international français a également pointé du doigt le comportement des supporters et aimerait voir un nouveau propriétaire à la tête du club phocéen.

« Les violences, les menaces… On ne peut pas faire ça au club. Je trouve que Pablo Longoria fait du très bon travail »

« Une ville méditerranéenne, c’est toujours chaud. Mais à l’étranger, il n’y a pas de crises comme ça. Les supporters, c’est l’identité du club. Mais les violences, les menaces… On ne peut pas faire ça au club, ce n’est pas possible, a déploré l’ancien Gunner. À Marseille, tout est fragile. L’OM essaie d’avoir une stabilité au niveau des résultats. Frank McCourt a quand même mis de l’argent, même si c’est une fortune familiale. Quant à Pablo Longoria, je trouve qu’il fait du très bon travail avec les moyens qu’il a. Aujourd’hui, la situation financière du club est telle que, quand tu ne joues pas la Ligue des champions, si tu reçois une offre pour un joueur à 20-25 millions d’euros, tu es obligé de l’accepter. À titre personnel, j’aimerais bien qu’il y ait un autre investisseur, d’un autre pays, comme on l’a vu au PSG, pour élever le niveau de l’équipe, et même du championnat« , a livré Nasri.

Le podium s’éloigne un peu plus

Hier après-midi, Monaco et Nice ont pris le large au classement en s’imposant respectivement face à Brest et Rennes. L’OM est désormais à 10 points du podium.

Ce dimanche, Nice s’est imposé contre Rennes 2-0 grâce à un nouveau but du Marseillais Jérémy Boga et un coup franc de Sofiane Diop. L’AS Monaco s’est également imposé 2-0 contre Brest au stade Louis II. La veille le PSG s’offrait une large victoire contre Montpellier 3-0. C’est donc Marseille qui fait la mauvaise opération de ce week-end de Ligue 1.

Au classement, Nice est leader, avec 12 points d’avance sur l’OM, Monaco 3e avec 10 unités d’avance.

Vendredi 03 novembre PSG 3-0 Montpellier Samedi 04 novembre Lorient 0-0 Lens OM 0-0 Lille Dimanche 05 novembre Lyon 1-1 Metz Toulouse 1-2 Le Havre Nantes 0-1 Reims Strasbourg 0-0 Clermont Monaco 2-0 Brest Nice 2-0 Rennes

Classement de Ligue 1 11e journée

