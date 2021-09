Lokomotiv Moscou – OM : Njie met en garde les Marseillais

L’Olympique de Marseille affronte le Lokomotiv Moscou ce soir à 18h45 pour le compte de la 1ère journée de Ligue Europa. Clinton Njie, qui évolue au Dynamo Moscou a donné quelques informations sur l’équipe russe dans les colonnes de La Provence.

Un an après une campagne européenne décevante en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille débute ce soir sa campagne européenne en Ligue Europa. Pour cette occasion, les Olympiens se déplacent sur la pelouse du Lokomotiv Moscou à 18h45. La rencontre se déroulera en même temps que Galatasaray – Lazio, les deux autres adversaires de l’Olympique de Marseille dans le groupe E.

Après avoir décroché un précieux succès face à l’AS Monaco (0-2) samedi soir, les joueurs de Jorge Sampaoli montent en puissance match après match et ont l’ambition de réaliser une grande prestation face à l’équipe moscovite. Troisième du championnat russe derrière le Zénith Saint-Pétersbourg et Sochi, l’OM devra tout de même se méfier du Lokomotiv Moscou qui reste invaincu lors des sept premières rencontres.

Je ne vois pas un nom qui puisse embêter les Marseillais – Clinton Njie

Évoluant au Dynamo Moscou depuis son départ de l’Olympique de Marseille en 2019, Clinton Njie a tenu à donner quelques informations sur l’adversaire du soir des Olympiens dans les colonnes de La Provence. Selon lui, l’OM doit surtout se méfier du collectif russe.

« Il n’y a pas de grands noms, mais l’équipe dégage une certaine force collective. Surtout à Moscou. Individuellement, il y a François Kamano, qui a mis un doublé le weekend dernier, il est souvent décisif. Il y a aussi l’avant-centre Fedor Smolov à surveiller. Mais franchement, je ne vois pas un nom qui puisse embêter les Marseillais. » Clinton Njie – Source : La Provence (16/09/2021)

L’OM est une équipe qui doit disputer une compétition européenne chaque saison vu la grandeur du club – Valentin Rongier

Valentin Rongier s’est exprimé hier après-midi en conférence de presse. Le milieu de terrain espère que l’OM fera bien meilleure figure que l’année dernière. Il compte tout donner pour que le club phocéen aille le plus loin possible, comme en 2018.

« On a envie de faire bonne figure. De faire bien meilleure figure que l’année passée. On est confiants, sereins. On sait que l’on va affronter une belle équipe et que la compétition sera très relevée mais on a vraiment envie de faire un beau parcours. Je pense que cet effectif nous permettra d’enchaîner les matches. On a plus de joueurs, beaucoup de joueurs de qualité. Je pense que ce sera plus facile pour le coach de faire ses choix et de trouver les joueurs un petit peu plus frais. On se prépare aussi pendant la pré-saison pour pouvoir enchaîner les compétitions et les matches. Après c’est le coach qui fera les choix. Pour moi, l’OM c’est une équipe qui doit disputer une compétition européenne chaque saison vu la grandeur du club. Concernant cette épopée qu’ils ont réalisée en 2018, quand on en parle avec eux on sent qu’il se passe quelque chose et que ça représente beaucoup pour eux. Nous aussi, on a envie de découvrir ça et de le vivre sous les couleurs marseillaises. » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (15/09/2021)