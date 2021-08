L’OM annonce une excellente nouvelle au stade pour la réception de Bordeaux !

Ce vendredi Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, s’est exprimé au micro de France Bleu Provence. Il a notamment évoqué le premier match de Ligue 1 au Vélodrome face à Bordeaux le dimanche 15 août 2021.

La ligue 1 démarre ce vendredi soir avec un match Rennes Monaco. Le club marseillais se déplacera à Montpellier pour lancer sa saison après plusieurs longues semaines de préparation estivale. Les supporters marseillais devront patienter jusqu’au 15 août pour assister à la première rencontre de championnat au stade vélodrome. Les marseillais recevront les girondins de Bordeaux dans un stade bien garni. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM. Sur les ondes de France bleu Provence ce vendredi. Il a ainsi expliqué que pas moins de 50 000 supporters pourront assister à cette rencontre.

50 000 supporters pour la réception de Bordeaux !

« On a fait part au préfet de notre souhait d’avoir 50.000 personnes contre Bordeaux. Il a accepté. Alors, oui, c’est énorme dans le contexte actuel. Après, ce qu’il faut bien voir, c’est qu’on a eu une stratégie depuis plusieurs semaines de montée en puissance. On n’a pas décidé de passer de zéro à 50 000 en deux jours. On a mis toutes les dispositions nécessaires en place. D’abord, il y a énormément de couloirs. Il y a énormément de personnel, donc les gens ne sont pas censés se croiser. Les gens doivent porter le masque à l’intérieur, consigne de la préfecture, mais chacun doit comprendre que c’est important » Jacques Cardoze – Source : France Bleu Provence (05/08/2021)

Pour rappelle lors de la réception de Villarreal la semaine dernière, pas moins de 30 000 spectateurs étaient présent dans l’enceinte du Stade Vélodrome pour assister à la victoire du club marseillais pour son dernier match de préparation.