L’OM dans le groupe D d’une Coupe de France revisitée (et bien compliquée)

Le tirage au sort d’une Coupe de France bien particulière va avoir lieu ce jour. L’OM va connaitre les deux clubs de Ligue 2 qui sont affronter pour devenir le prochain adversaire des marseillais en 32e. Explications.

Avec la crise sanitaire que traverse le monde et la France, le football amateur est touché de plein fouet. La Coupe de France était menacée cette saison, elle se jouera finalement mais dans une formule bien particulière. Les clubs professionnels et amateurs seront séparés avant d’être réunis à partir des 16es de finale. D’un côté, les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1 s’affrontent pour 15 places, de l’autre les clubs amateurs s’affrontent pour les 17 places restantes.

Un tirage au sort va avoir lieu ce jeudi afin de déterminer les confrontations entre clubs de Ligue 2 qui seront ensuite opposés à un club de Ligue 1. L’OM connaitra donc ce jeudi ses deux potentiels adversaires (de Ligue 2) en 32es de finale…

Calendrier de la Coupe de France

7 janvier : Tirage au sort du 8e tour et des 32es de finale (à suivre sur Eurosport 2)

19-20 janvier : 8e tour (10 matches entre clubs de L2)

13-14 février : 32es de finale (15 matches, clubs de L2 qualifiés + clubs de L1)

Groupe A, 8e tour

Amiens, Chambly, Dunkerque, Valenciennes

Groupe A, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe A + Dijon, Lille, Metz, Reims

Groupe B, 8e tour

Niort, Pau, Rodez, Toulouse

Groupe B, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe B + Angers, Bordeaux, Brest, Rennes

Groupe C, 8e tour

Ajaccio, Châteauroux, Clermont, Grenoble

Groupe C, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe C + Lyon, Monaco, Nice, Nîmes

Groupe D, 8e tour

Auxerre, Nancy, Sochaux, Troyes

Groupe D, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe D + OM, Montpellier, Saint-Etienne, Strasbourg

Groupe E, 8e tour

Caen, Guingamp, Le Havre, Paris

Groupe E, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe E + Lens, Lorient, Nantes, PSG