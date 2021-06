L’OM doublé par deux clubs de L1 pour un gardien, Longoria sur un bon coup allemand, des nouvelles dans le dossier Lirola… Les 3 infos OM de ce mardi 8 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée : L’OM doublé par deux clubs de L1 pour un gardien, Longoria sur un bon coup allemand, des nouvelles dans le dossier Lirola. Voici les 3 infos OM du mardi 8 juin !

MERCATO: L’OM DEVANCÉ PAR DEUX CLUBS DE L1 SUR LE POSTE DE GARDIEN ?

Second gardien du Bayern Munich, Alexander Nübel serait une piste pour l’Olympique de Marseille afin de concurrencer Mandanda. Mais l’AS Monaco et Lille auraient une longueur d’avance sur les olympiens…

Ces dernières semaines, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient pris une décision concernant le poste de gardien de but : recruter un numéro 1 bis afin de concurrencer Steve Mandanda. Le capitaine de l’Olympique de Marseille serait au courant et aurait accepter cette situation selon RMC Sport.

SAMPAOLI A UNE IDÉE BIEN PRÉCISE SUR LE GARDIEN

En conférence de presse, le coach argentin a bien expliqué quel était le rôle du gardien de but dans son système de jeu. Pour lui, c’est quasiment un 11e joueur de champ qui doit absolument avoir un bon jeu aux pieds.

« Mon système nécessite que le gardien soit un joueur supplémentaire sur le terrain. Car dans le football moderne, les gardiens sont des joueurs libres, sans pression de l’adversaire. Il faut aussi qu’il communique bien avec sa défense. Mais, évidemment, la priorité est sa capacité à intervenir efficacement en tant que gardien de but » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)

L’un des gardiens qui collaient parfaitement à ce profil et qui cochait également la case de la jeunesse, chère à Pablo Longoria, c’est Alexander Nübel. Actuellement second gardien du Bayern Munich, l’Allemand devrait finalement filer en prêt deux ans à Monaco, selon Kicker. Le Losc est son second choix, mais les bavarois privilégient une équipe de possession afin d’habituer son portier pour son retour en Allemagne.

MERCATO: L’OM PRÊT À TENTER UN BON COUP AVEC UN INTERNATIONAL ALLEMAND ?

Pablo Longoria semble multiplier les pistes concernant le mercato estival. Tous les secteurs de jeu sont concernés, du poste de gardien à celui d’attaquant. Cette fois-ci, c’est un milieu de terrain allemand, relégué avec Schalke 04, qui serait ciblé par l’Olympique de Marseille.

Bouba Kamara devrait quitter l‘Olympique de Marseille cet été. Olivier Ntcham non conservé, tout comme Michaël Cuisance, les dirigeants marseillais devraient donc recruter, au poste de milieu de terrain. Si le nom de Guendouzi revient avec insistance, un accord entre le joueur et le club serait même trouvé, Pablo Longoria n’hésite pas a explorer d’autres pistes. Cette fois-ci, c’est Suat Serdar, milieu de terrain solide de Schalke 04, récemment relégué en Bundesliga 2, qui serait dans le viseur de l’OM d’après les informations de Bild.

RENNES AUSSI SUR LE COUP

International allemand à quatre reprises, il arrive en fin de contrat en 2022, son club en difficulté économique pourrait même le laisser filer gratuitement. Il avait déclaré au quotidien allemand, « L’un de mes plus grands souhaits est de jouer au football à l’étranger. L’Espagne et l’Angleterre, les deux pays m’attirent énormément. A terme, je veux jouer la Ligue des champions le plus longtemps possible et gagner des titres. » Les dirigeants de l’OM ne seraient pas les seuls sur le coup, puisque Rennes aurait un œil attentif sur le joueur de 24 ans.

JE N’AI PAS LE CONTRÔLE SUR L’ASPECT ÉCONOMIQUE DU MERCATO — SAMPAOLI

Jorge Sampaoli avait rappelé en conférence de presse qu’il ne voulait pas recruter qu’en Amérique du Sud :

« En ce début de mercato il y a beaucoup d‘intérêts partout. Je connais bien les joueurs sud-américains, il y a des intentions sur certains joueurs, mais c’est lié à plusieurs facteurs différents. Cela dépendra des départs aussi. Cela n’écarte pas l’option de recruter dans d’autres marchés, on doit chercher partout dans le monde encore plus avec la pandémie du Covid. (…) Je ne participe pas aux questions de montants, je n’interviens que sur les profils recherchés. Je n’ai pas le contrôle sur l’aspect économique. J’ai donné plusieurs profils sur des postes bien précis. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/05/2021)

Mercato OM: Pas d’avancée dans le dossier Lirola ?

L’option d’achat de 12 millions d’euros de Pol Lirola est arrivé à expiration la semaine dernière. L’Olympique de Marseille serait en pleine négociation avec la Fiorentina, afin de conserver le latéral droit espagnol. Ces derniers espèrent faire baisser son prix.

Au mercato d’hiver 2021, Pol Lirola a signé à l’OM, en prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina. Ce fut l’une des plus grandes satisfactions de la saison de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur de la Juventus s’épanouit dans le système à cinq défenseurs mis en place par Jorge Sampaoli. Son apport offensif, et sa qualité de centre sont un vrai un plus, il a délivré quatre passes décisives, et marqué deux buts, depuis qu’il porte le maillot marseillais. D’après les informations de La Nazione, l’OM et la Fiorentina sont en pleine négociation, de son côté, Pol Lirola souhaite rester dans le sud de la France.

Gattuso souhaite conserver Lirola

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Lirola, si la Fiorentina négociait à la hausse, cela n’aurait rien de choquant ! »

Gennaro Gattuso est devenu l’entraîneur de la Fiorentina, après son départ de Naples. Selon les informations de La Nazione, le coach italien apprécierait fortement le profil du latéral droit. Il pourrait même lui offrir une place de titulaire pour la saison prochaine. En plus du souhait du champion du monde 2006, des clubs espagnols et italiens seraient sur le coup afin de chiper Pol Lirola aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.