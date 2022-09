L’OM fixe le prix de Gerson, les raisons du huis clos contre Tottenham et les 10 joueurs les plus utilisés par Tudor … Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : L’OM fixe le prix de Gerson, les raisons du huis clos contre Tottenham et les 10 joueurs les plus utilisés par Igor Tudor.

Mercato OM : Gerson sur le départ ? L’OM fixe son prix !

Décevant depuis le début de la saison, Gerson pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. Le club phocéen aimerait se séparer du milieu Brésilien mais pas à n’importe quel prix.

Pressé par Frank McCourt de réaliser des ventes au plus vite, Pablo Longoria devra trouver des liquidités lors du mois de janvier. Si Bamba Dieng devrait une nouvelle fois être invité à quitter le club lors du mercato hivernal, Gerson pourrait lui aussi être poussé vers la sortie. Si le milieu de terrain Brésilien avait regagné les faveurs de son entraîneur après leur altercation en début de saison, sa situation se serait une nouvelle fois dégradée. À cause de prestations insuffisantes, notamment contre l’Eintracht Francfort où il est sorti en marchant, le Brésilien pourrait être sacrifié par le président marseillais cet hiver.

L’OM attend 30 milions pour Gerson

Si l’attitude désinvolte de l’international Auriverde commence à agacer Igor Tudor, le joueur conserve une belle valeur marchande sur le marché des transferts. Selon plusieurs sources concordantes, Pablo Longoria accepterait de vendre son joueur pour un montant avoisinant les 30 millions d’euros. Le club Olympien réaliserait une belle plus-value pour un joueur recruté pour 20 millions en juin 2021. Gerson ne serait pas totalement opposé à un départ de l’OM. Ses dernières performances pourraient bien lui coûter la Coupe du Monde puisque Tite, le sélectionneur de la Seleçao, n’a pas retenu le milieu marseillais lors de la dernière liste du Brésil avant le Mondial en novembre prochain.

« On ne peut pas faire comme si Payet et Gerson étaient des remplaçants et que c’est normal ! »

« Il n’y a quasiment pas de débat, on a vu que Under et Harit collent au style Tudor. En revanche j’espère que le staff et l’entraîneur vont prendre à bras le corps les cas Gerson Payet, parce qu’on ne peut pas faire si ces deux joueurs étaient des remplaçants et que c’est normal. Ce sont des joueurs qui peuvent postuler régulièrement à des places de titulaire. S’il y a un vrai problème physique avec Payet et bien il faut que Tudor fasse comme Sampaoli qui l’avait pris dans son bureau en début de saison et lui avait demandé clairement qu’il fasse le nécessaire pour être à bloc et à 100%. Il faut prendre ces 15 jours de trêve pour qu’il revienne à bloc…. Et Gerson on voit bien qu’il boude à chaque fois qu’il sort, je pense qu’il faut lui parler il faut de la psychologie il faut un déclic avec ces joueurs la. Je ne veux pas me résigner à me dire que Gerson et Payet ne sont pas dans le système et ce n’est pas grave… « Florent Germain – Source : BFM Marseille Provence

Ligue des Champions : Les raisons de la lourde sanction infligée à l’OM

Dans son édition du jour, la Provence détaille les raisons du huit clos total contre le Sporting et du huit clos partiel contre Tottenham.

Alors qu’il fait le plein depuis le début de saison en Ligue 1, le Stade Vélodrome sonnera creux pour la prochaine journée de Ligue des Champions. L’enceinte marseillaise sera en effet totalement vide contre le Sporting dans dix jours. Ce match crucial pour l’avenir Européen des marseillais se fera sans ses supporters. Le virage nord est également fermé pour le match contre Tottenham. Dans son édition du jour, la Provence détaille les raisons qui ont poussé l’UEFA a prendre cette décision : « Allumage de feux d’artifice, lancer d’objets, utilisation de pointeurs laser, troubles dans la foule et blocage des passages publics ».

Un match de huis clos en sursis depuis le mois de mai

L’OM était déjà sous la menace d’un sursis depuis le mois de mai dernier. Le quotidien l’Équipe rappelle que le club avait pris un match de huis clos total avec sursis pour « usage d’engins pyrotechniques » et « diffusion de messages provocants et haineux » (les supporters du virage Sud avaient déployé un Tifo « UEFA Mafia »). L’Eintracht Francfort a également été condamné par l’instance Européenne. Le club Allemand devra payer une amende de 45 000 euros pour allumage de feux d’artifice, jets de projectiles et dégradation. Les dégâts infligés au Stade Vélodrome seront remboursés à l’OM. Les supporters Allemands écopent quant à eux d’une interdiction de déplacement avec sursis.

OM : Les 10 joueurs les plus utilisés par Igor Tudor

Dans son édition du jour, la Provence détaille les dix joueurs les plus utilisés par Igor Tudor depuis le début de la saison.

Arrivé à l’OM cet été pour succéder à Jorge Sampaoli, Igor Tudor a eu l’occasion de tester plusieurs joueurs. Avec l’arrivée de douze nouvelles recrues, le nouvel entraîneur Croate de l’OM a le choix. S’il ne manque pas d’accorder du temps de jeu à la plupart des éléments de son effectif, certains joueurs reviennent plus que d’autres. C’est notamment le cas de Jonathan Clauss qui est le joueur le plus utilisé par Tudor depuis la reprise du championnat.

Jonathan Clauss seul en tête

Le défenseur international a déjà disputé près de 816 minutes de jeu toutes compétitions confondues. L’ancien lensois réalise un début de saison très prometteur et s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du système d’Igor Tudor. S’il a lui-même reconnu une baisse de régime lors des deux derniers matchs de l’OM, le défenseur de 29 ans a une nouvelle fois été sélectionné par Didier Deschamps pour les deux derniers matchs des Bleus en Ligue des Nations.

Cinq recrues parmi les dix joueurs les plus utilisés

Avec Jonathan Clauss, quatre autres recrues marseillaises font partie des joueurs les plus utilisés par Igor Tudor. Nuno Tavares est le seul joueur de l’effectif avec l’ancien lensois a dépassé les 800 minutes de jeu toute compétition confondus. Chancel Mbemba qui s’est rapidement imposé comme le taulier de la défense marseillaise bénéficie lui aussi de la confiance totale de son entraîneur. Remplaçant en début de saison, Jordan Veretout a gagné une place de titulaire dans le milieu de terrain marseillais au côté de Valentin Rongier.

Valentin Rongier en nouveau taulier, Dimitri Payet absent

L’ancien nantais est lui aussi devenu un élément indispensable du système mis en place par Igor Tudor à l’OM. Troisième joueur le plus utilisé par l’entraîneur Croate, le milieu de terrain de 27 ans a même été promu capitaine cette saison et vient de signer une prolongation de contrat de deux ans avec le club phocéen. Titulaire à seulement trois reprises depuis le début de saison, Dimitri Payet est logiquement absent de cette liste. Si Tudor a récemment confirmé faire confiance à Payet, le réunionnais va devoir prendre son mal en patience et redoubler d’effort pour retrouver une place dans le onze de l’entraîneur Croate.

Le classement des 10 joueurs les plus utilisés par Igor Tudor