Une recrue surprise débarque à l’OM, le club fonce sur un défenseur de Chelsea et un départ de dernière minute inattendu ?… Les 3 infos OM de ce samedi !

Voici les 3 infos OM de ce samedi 1er février, au programme ce soir : Une recrue surprise débarque à l’OM, le club fonce sur un défenseur de Chelsea et un départ de dernière minute inattendu ?…

Une recrue surprise débarque à l’OM !

L’Olympique de Marseille continue d’animer le marché des transferts avec une nouvelle recrue en approche. Le latéral droit bosnien Amar Dedić s’apprête en effet à rejoindre le club phocéen et pourrait être une pièce maîtresse du dispositif défensif marseillais.

Selon les informations du journaliste Emir Delic, le joueur de 21 ans quittera son club actuel ce soir pour se rendre en France. Il est attendu demain à Marseille afin de passer sa visite médicale, ultime étape avant de signer son contrat avec l’OM, un club au prestigieux passé européen.

« Amar Dedić part ce soir pour la France. Demain, après la visite médicale, il signera un contrat avec l’Olympique de Marseille, ancien champion d’Europe », a révélé Emir Delic sur son compte Twitter.

🔵⚪️ Olympique Marseille are in advanced talks to sign Amar Dedić from RB Salzburg. Loan move with buy option, as @EmirDelicBiH has reported. pic.twitter.com/09Ykp4k0dL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025

Emir Delic Un défenseur polyvalent

Formé au RB Salzbourg, Dedić s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’effectif autrichien. Son profil de latéral offensif, capable d’apporter autant défensivement qu’en phase d’attaque, correspond parfaitement aux attentes du club phocéen. Sa polyvalence lui permet également d »évoluer aussi bien à droite qu’à gauche et même dans l’axe de la défense.

L’arrivée de Dedić constitue un renfort important pour l’OM, qui cherche à consolider sa défense pour la seconde partie de la saison. Avec son engagement imminent, le club espère bénéficier rapidement de ses qualités pour atteindre ses objectifs en championnat et en compétition européenne.

Les supporters marseillais attendent désormais l’officialisation du transfert et espèrent voir Dedić briller sous le maillot bleu et blanc. Reste à savoir si le joueur s’adaptera rapidement à son nouvel environnement et confirmera les attentes placées en lui.

L’OM fonce sur un défenseur de Chelsea !

Après avoir officialisé ce vendredi le départ de Lilian Brassier à Rennes et l’arrivée d’Amine Gouiri en provenance du même club breton, l’OM s’apprête à vivre une fin de mercato agitée. Selon le journaliste italien Luca Bendoni, la direction olympienne est intéressée par Aaron Anselmino, défenseur central de Chelsea, qui pourrait quitter le club londonien en prêt avant la fin du mercato…

À l’approche de la fin du mercato, plusieurs clubs européens cherchent à renforcer leur défense centrale, et l’Olympique de Marseille figure parmi les intéressés. Aaron Anselmino, défenseur central argentin de Chelsea, serait en effet l’une des cibles prioritaires de l’OM qui, toujours selon les informations du journaliste italien, serait en pourparlers intenses avec les Blues pour obtenir la venue en prêt du jeune Argentin cet hiver !

Affaire à suivre…

OM are in active talks with Chelsea for Aaron Anselmino on a loan deal, as reported. 👀🔵 #TeamOM #CFC https://t.co/dy57ucDoS6 — Luca Bendoni (@LucaBendoni) February 1, 2025

Un départ de dernière minute inattendu ?

Dans une fin de mercato agitée avec le départ de Lilian Brassier vers Rennes, le possible départ d’Ismael Koné et le départ quasi-officiel du gardien espagnol de l’OM Pau López vers le Deportivo Toluca au Mexique, l’OM pourrait à nouveau se séparer d’un joueur d’ici lundi. En effet, selon les informations récentes de L’Équipe, l’Olympique de Marseille (OM) aurait commencé à chercher des portes de sorties pour un joueur inattendu !

En effet, selon les informations du média sportif, le club phocéen aurait en effet commencé à sonder le marché afin de trouver une porte de sortie au jeune anglais Jonathan Rowe, arrivé l’été dernier !

Un rendement insuffisant ?

Arrivé l’été dernier en provenance de Norwich, le jeune ailier virevoltant s’est rendu décisif à 5 reprises depuis le début de la saison (3 passes décisives, 2 buts) mais ne doit, depuis quelques semaines, se contenter seulement de quelques miettes suite à la trouvaille d’un système performant par Roberto De Zerbi, qui semble en attendre bien plus de la part de son jeune talent anglais…

Affaire à suivre…

🚨🚨L’OM a commencé à sonder le marché pour trouver une porte de sortie à Jonathan Rowe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 !!! 🗞️ @lequipe pic.twitter.com/pXftqcitkZ — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 1, 2025

