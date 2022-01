L’OM interdit de transfert par la FIFA, l’espoir de Longoria pour Kamara, Milik… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce samedi : Milik a eu droit à des explications, le plus gros salaire pour Kamara ? et le onze olympien face à Reims…

Mercato : L’OM interdit de recrutement ! L’énorme sanction de la FIFA dans l’affaire Gueye est tombée !

Alors que Pape Gueye a été suspendu durant 4 mois suite à son transfert avorté à Watford, l’OM vient d’être fortement sanctionné par la FIFA selon les informations du journal L’Équipe !

Tout a commencé ce vendredi, où la FIFA a décidé de suspendre Pape Gueye durant une période de 4 mois pour avoir avorté son transfert du côté de Watford, avant de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le Sénégalais avait trouvé un accord avec les anglais en signant un précontrat, avant de finalement rejoindre l’OM. Un revirement de situation qui a guère plu à la FIFA.

Et d’après les informations du journal L’Équipe, la Fédération Internationale de Football Association a décidé de punir sévèrement l’Olympique de Marseille dans cette affaire.

La FIFA, outre la suspension de Pape Gueye pour 4 mois et une indemnité à verser à Watford, a sanctionné l’OM d’une interdiction de recrutement pour deux mercatos. Le club phocéen va faire appel. Il sera vraisemblablement suspensif https://t.co/TDtY0Hbg2X pic.twitter.com/nUuSkl7nt6 — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 15, 2022

L’OM suspendu de recrutement sur les deux prochaines fenêtres de mercato !

En effet la FIFA a décidé d’interdire l’OM de procéder à des transferts sur les deux prochaines fenêtres de mercato à compter de cet été. De plus, les marseillais doivent s’acquitter d’une amende de 2,5 millions d’euros. Toutefois l’OM devrait faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Mercato OM : La somme (ridicule) espérée par Longoria pour Kamara connue ?

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Bouba Kamara n’en finit plus d’attirer les clubs européens. Et selon la presse italienne, on connaîtrait la somme que voudrait récupérer Pablo Longoria cet hiver pour le joueur formé à l’OM…

Ça ne devrait plus faire de doute désormais, Bouba Kamara ne devrait pas continuer sous le maillot de l’Olympique de Marseille après juin prochain. En fin de contrat avec le club, le joueur formé à l’OM aurait des envies de départ pour poursuivre sa carrière. Et dernièrement, nous avons appris par le biais de Calciomercato que l’AS Rome serait intéressée par le profil de Bouba Kamara.

En effet José Mourinho souhaiterait faire partir son milieu de terrain Amadou Diawara du côté du FC Valence afin de libérer le poste pour Bouba Kamara. Et une autre information dans ce dossier vient de sortir aujourd’hui…

Seulement 4-5 millions d’euros réclamés par Longoria pour Kamara ?

En effet selon le media italien La Gazzetta dello Sport, Pablo Longoria espèrerait entre 4 et 5 millions d’euros d’indemnité cet hiver pour faire partir Bouba Kamara. Une somme très loin du compte du niveau réel du joueur…

Mercato : Excellente nouvelle pour l’avenir de Milik à l’OM ?

Alors qu’il réalise un début de saison plutôt timide, le buteur polonais Arek Milik continuait d’être la cible de nombreux prétendants. Et l’un des principaux se serait retiré du dossier selon les informations du quotidien L’Équipe…

Présent hier en conférence de presse pour la signature de Cédric Bakambu, le président Pablo Longoria s’était déjà exprimé au sujet du buteur Arek Milik. Et il s’était montré catégorique sur la question. Le Polonais restera au club.

#Longoria : « L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui. C’est un profil dur à trouver… » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

Et le journal L’Équipe va en effet dans le même sens dans son édition du jour.

A lire aussi : Mercato OM : Les dessous du dossier Tagliafico

La Juventus aurait abandonné la piste Milik

En effet d’après les informations du quotidien L’Équipe, les dirigeants de la Juventus Turin aurait décidé de se retirer du dossier de Milik. Ces derniers souhaitaient enrôler le polonais via un prêt, tandis que Longoria privilégiait lui la piste menant à un transfert. Une bonne nouvelle pour l’OM qui voit un des principaux prétendants de Milik s’éloigner.