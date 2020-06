L’OM officialise 3 signatures, un défenseur droit, Lihadji… les infos et rumeurs Mercato du jour

Mercato OM : Officiel, Perrin signe un nouveau contrat !

Après Alvaro et en attendant Ake, l’OM vient d’officialiser la prolongation de contrat de son jeune défenseur, Lucas Perrin. Ce dernier a prolongé de 3 ans, soit jusqu’en 2023.

Voici le communiqué officiel du club :

Perrin désormais lié avec le Club jusqu’en 2023

« Arrivé à ses 6 ans au Club, Lucas Perrin est un Olympien de cœur. Né à Marseille, capitaine chez les jeunes du seul Club qu’il ait connu – l’OM – le défenseur a tout pour devenir un symbole de demain. Il a savouré ses premières minutes en professionnel en septembre 2019. Titulaire à Dijon, il avait réalisé une belle prestation lors du match nul 0-0 de son équipe. Olympien depuis 16 ans, le Marseillais n’est pas près d’arrêter sa belle aventure, désormais lié avec le Club jusqu’en 2023. Du centre de formation jusqu’à la Ligue des Champions, Lucas Perrin aura tout connu, ou presque, avec son Club de cœur. À lui de prendre exemple sur son ancien camarade chez les jeunes, Boubacar Kamara, et s’imposer parmi le groupe professionnel. » OM (30/06/2020)

Notre minot @PerrinLucas5, qui a fait ses premiers pas en @Ligue1Conforama cette saison, prolonge de 3 ans 💙 Plus d’informations 👉 https://t.co/UWbMfqEbcW pic.twitter.com/0W4paWY2DH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2020

Mercato : L’OM officialise la signature d’Alvaro et donne les détails de son contrat

C’est désormais officiel, l’Olympique de Marseille a annoncé la signature d’Alvaro González. Prêté la saison dernière par Villareal, le défenseur espagnol est donc désormais olympien.

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’Alvaro Gonzalez. Ce dernier a paraphé un contrat de 3 ans avec l’OM.

Prêté par Villareal, le défenseur ibérique avait disputé 24 matches sous le maillot olympien la saison dernière.

« En accord avec le joueur, le Club a donc décidé de lever l’option d’achat et ainsi prolonger l’aventure du solide défenseur espagnol sur les bords de la Méditerranée. », a indiqué le club marseillais via un communiqué.

@AlvaroGonzalez_ vient de signer un contrat de 3 ans ! 🔵⚪️ #TeamOM pic.twitter.com/47GbbsHCEI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 30, 2020

Álvaro González, continue son aventure avec l’OM jusqu’en 2023.

Mercato OM (Officiel) : Aké prolonge ! (les détails de son contrat)

Comment annoncé ces dernière heures, le jeune attaquant issue du centre de formation de l’OM Marley Aké (19 ans) a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille.

Le club marseillais vient d’annoncer que ce dernier avait ainsi prolongé de son contrat de quatre ans. Il est désormais lié à l’OM jusqu’en 2024.

Une belle récompense pour le jeune attaquant formé à Marseille. Aké compte neuf apparitions en L1 (zéro titularisation, 90 minutes de jeu au total) lors de l’exercice 2019-2020. Il a été titularisé à une seule reprise en coupe de la Ligue.

Plus tôt dans l’après midi l’OM a également annoncé la prolongation de Lucas Perrin ainsi que la signature d’Alvaro Gonzalez

Rumeur Mercato : L’OM toujours sur un solide défenseur croate ?

Alors que la Vente OM vampirise l’actualité du club olympien, la direction doit toujours vendre pour renflouer ses caisses. Si Duje Caleta Car venait à quitter Marseille, le club serait toujours sur la piste d’un de ses compatriotes…

C’est un serpent de mer qui dure depuis plusieurs saisons. Lors de chaque mercato, le nom de Domogoj Vida lié à celui de l’OM. L’international croate de 31 ans pourrait quitter Beşiktaş cet été. Ahmet Nur Cebi veut diminuer la masse salariale de son club et aimerait donc se passer du salaire de 3,5M€ par an du solide défenseur central.

Vida, la rumeur mercato OM comme tous les ans ?

Selon le média Haberport, « deux équipes, une italienne et l’OM, s’intéressent au joueur expérimenté, mais aucune équipe n’est prête à payer les 4M€ demandés. » Difficile d’imaginer l’OM miser sur Vida après avoir levé l’option d’achat d’Alvaro. Si Duje Caleta Car est transféré cet été, le club tentera plutôt un prêt ou le recrutement d’un profil plus jeune et moins gourmand en salaire.

Le chiffre : 27

C’est le nombre de match disputés par Domogoj Vida cette saison sous le maillot de Beşiktaş cette saison. Le défenseur croate a marqué 4 buts, il posséde un contrat jusqu’en 2022.

Selon @haberportcom, l’#OM et un club italien seraient toujours intéressés par le défenseur de Besiktas, Domogoj Vida mais pas disposés à payer les 4M€ demandés. pic.twitter.com/TAJ0XOVgKX — OManiaque (@OManiaque) June 30, 2020

Mercato OM : Lihadji, nouveau club en fin de semaine ?

Il a longtemps été un feuilleton en début de saison dernière, Isaac Lihadji sera libre ce soir à la fin de son contrat stagiaire. L’ailier marseillais devrait s’engager avec le LOSC…

C’était attendu et cela devrait bientôt être officialisé d’ici la fin de semaine : Isaac Lihadji devrait s’engager avec le LOSC. Le journaliste spécialiste du mercato, Manu Lonjon l’affirmait hier.

Isaac Lihadji devrait rejoindre le LOSC en fin de semaine ! — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) June 29, 2020

Dans l’émission Débat Foot Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol avait donné son sentiment sur le nouveau cadre que les dirigeants de l’OM ont décidé de fixer sur les premiers contrats professionnels des jeunes joueurs issus du centre de formation. La grille de salaire a ainsi été revue fortement à la baisse (4000 à 8000€ / mois).

KAMARA CE N’EST PAS LIHADJI, AVEC KAMARA TU AVAIS DES CERTITUDES,

« Ce cadre tu peux le dépasser à partir du moment où tu as un joueur du niveau de Kamara. Kamara ce n’est pas Lihadji, avec Kamara tu avais des certitudes, tout le monde voyait qu’il était prêt pour le haut niveau. Lihadji il est bon en U17, il a des qualités indéniables, après, est-ce qu’il va franchir le cap du haut niveau, ça on ne le sait pas. Avec un joueur qui émerge et sur lequel ils ont plus de certitudes, je pense qu’ils sortiront de ce cadre là. L’OM est en train de définir un cadre pour faire signer des jeunes plus tôt comme ils auraient du le faire avec Lihadji avec qui les négociations ont trainé car elles ont débuté trop tard. C’est le timing qui était mauvais. Ils ont débuté les négociations avec lui quand ils ont commencé à le mettre sous le feu des projecteurs avec le groupe pro . » Nicolas Filhol – source : Football Club de Marseille (22/06/2020) »