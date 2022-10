L’OM perd sa place de dauphin, Changement de coach chez un concurrent et un absent de poids au PSG contre l’OM… Les 3 infos du jour !

Comme tous les soirs FCM vous propose de suivre les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : le classement de Ligue 1 actualisé, Ramos absent face à l’OM et un duo d’anciens Marseillais bientôt sur le banc lyonnais…

Ligue 1, l’OM chute d’une petite (mais importante) place !

L’Olympique de Marseille a perdu hier après-midi son premier match en Ligue 1 cette saison. Les hommes de Tudor ont peut-être perdu un peu plus ce weekend…

C’est tout d’abord Monaco qui est revenu à trois points des Marseillais après sa victoire, deux à zéro, sur la pelouse de la Mosson.

Puis à 15h, les surprenants Lorientais se déplaçaient à Brest. Les Merlus sont partis s’imposer, deux buts à un, sur le terrain de leur voisin breton et dépassent désormais l’OM au classement ! Ils sont seconds de Ligue 1, à un point du PSG !

La place olympienne sur le podium est également menacée. Ce soir, si Lens bat le LOSC, dans un derby du Nord qui promet, l’équipe de Franck Haise relèguera l’OM en quatrième place.

La dixième journée de Ligue 1

Vendredi 7 octobre

Lyon 1 – 1 Toulouse

Samedi 8 octobre

Marseille 1 – 2 Ajaccio

Reims 0 – 0 PSG

Dimanche 9 octobre

Montpellier 0 – 2 Monaco

Brest 1 – 2 Lorient

Clermont 2 – 1 Auxerre

Angers 2 – 3 Strasbourg

Nice 3 – 2 Troyes

Rennes 17h05 Nantes

Lille 21h00 Lens

Le classement provisoire

1 Paris Saint-Germain 26 10 8 2 0 28 5 23 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Lorient 25 10 8 1 1 21 14 7 3 Marseille 23 10 7 2 1 20 7 13 4 Lens 21 9 6 3 0 17 7 10 5 Monaco 20 10 6 2 2 19 13 6 6 Clermont 16 10 5 1 4 14 15 -1 7 Rennes 15 9 4 3 2 17 9 8 8 Lyon 14 10 4 2 4 17 12 5 9 Lille 13 9 4 1 4 17 18 -1 10 Montpellier 12 10 4 0 6 21 21 0 11 Toulouse 12 10 3 3 4 14 16 -2 12 Troyes 11 10 3 2 5 18 21 -3 13 Nice 11 10 3 2 5 9 13 -4 14 Strasbourg 8 10 1 5 4 10 14 -4 15 Reims 8 10 1 5 4 12 19 -7 16 Auxerre 8 10 2 2 6 10 22 -12 17 Angers 8 10 2 2 6 11 24 -13 18 Nantes 7 9 1 4 4 9 15 -6 19 Ajaccio 7 10 2 1 7 7 15 -8 20 Brest 6 10 1 3 6 10 21 -11

Concurrent OM : Lyon en pleine crise, un duo d’anciens Marseillais à la rescousse ?

Si l’Olympique de Marseille a réussi son début de saison, c’est loin d’être le cas de Lyon. Avec quatre défaites consécutives suivies d’un match nul à domicile face à Toulouse, le club de Jean-Michel Aulas est en pleine crise…

Selon L’Équipe, les dirigeants rhodaniens auraient tranché et décidé de virer leur entraîneur, le néerlandais Peter Bosz. Ce dernier en aurait été averti samedi après-midi et informé définitivement de la nouvelle ce dimanche matin.

Pour le remplacer, un nom serait privilégié : Laurent Blanc.

L’ancien capitaine de l’OM, version fin des 90’s, est libre de tout contrat suite à son limogeage d’Al-Raayan (Qatar) le 13 février dernier. Rien ne serait encore signé, toujours selon L’Équipe, mais le deal serait en très bonne voie. Blanc pourrait même arriver dans les jours qui viennent, accompagné notamment de l’ancien entraîneur marseillais, Franck Passi.

Un deuxième absent important pour le PSG face à l’OM !

Si l’Olympique de Marseille a perdu des points en Ligue 1 avant de se rendre au Parc des Princes, le club parisien a lui aussi connu quelques mésaventures ce samedi sur la pelouse de Reims avant le choc du weekend prochain…

En effet, les hommes de Christophe Galtier n’ont pu faire mieux qu’un triste match nul, zéro à zéro, face au Stade de Reims ce samedi soir. En plus des deux points égarés, Sergio Ramos a été expulsé à la 41ème minute. Le défenseur espagnol a eu des mots avec Mr Pierre Gaillouste, l’arbitre de la rencontre qui n’a pas laissé passer ça et immédiatement dégainé un second jaune.

Que expulsão desnecessária do Sergio Ramos, sem condições pic.twitter.com/YXMseVf2hF — neymessi deprê (@neymessidepre) October 8, 2022



Conséquence immédiate, il sera suspendu pour la rencontre face à l’OM. Pour rappel, Nuno Mendes, arrière droit titulaire est également blessé et annoncé absent pour encore quelques semaines.

Je suis persuadé que Sergio n’a pas voulu insulter l’arbitre – Galtier