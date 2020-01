L’OM piste le meilleur buteur de Ligue 2, Salcedo toujours dans le viseur, Germain vers le FC Nantes, Brahimi, Ghoulam… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque week-end, Football Club de Marseille vous propose les meilleurs rumeurs et infos mercato de la semaine. Cette semaine au menu : Kadewere, Brahimi, Ghoulam, Salcedo et Germain…

Mercato : L’OM en pince pour l’actuel meilleur buteur de Ligue 2?

Selon les informations du Daily Mail, l’OM s’intéresserait à Tino Kadewere, actuel meilleur buteur de Ligue 2.

Lors des dernières conférences de presse, les journalistes ont forcément évoqué le mercato avec André Villas-Boas. Le coach portugais n’a pas donné d’indications sur ses volontés de recrutement, expliquant que sans départ, il n’y aurait aucune arrivée à l’Olympique de Marseille. Cela n’empêcherait pas la direction sportive de travailler et observer certains joueurs…

Kadewere pencherait plus pour l’Angleterre…

Et selon les dires du Daily Mail, ce serait le cas de Tino Kadewere, actuel meilleur buteur de Ligue 2 qui fait les beaux jours du Havre. Avec 17 réalisations, il est à 6 longueurs du second meilleur buteur. L’attaquant zimbabwéen aurait donc tapé dans l’oeil de l’OM mais également de Lyon et des clubs anglais.

Toujours selon le média anglais, c’est vers la Premier League que le buteur souhaiterait aller. Southampton et Bournemouth seraient prêt à débourser les 12 millions d’euros qui pourraient convaincre Le Havre de le laisser filer.

Southampton and Bournemouth enter race to sign Le Havre youngster Tino Kadewere with Lyon and Marseille also tracking forward https://t.co/fT5ISlAnNv pic.twitter.com/B8jIgYKT7m — MailOnline Sport (@MailSport) January 4, 2020

Mercato : L’OM toujours sur les traces de ce défenseur mexicain?

Déjà annoncé dans le viseur de l’OM, Carlos Salcedo serait toujours suivi par la direction sportive marseillaise…

Un mercato hivernal calme devrait attendre les suiveurs de l’Olympique de Marseille. Pourtant, de nombreuses rumeurs gravitent autour du club, comme la probable arrivée d’un nouveau défenseur central.

Prêt avec option d’achat pour Salcedo?

Après Nathan Ferguson ou Pavlovic, l’OM s’attaquerait à une piste déjà évoquée les saisons précédentes : Carlos Salcedo. L’agent du défenseur mexicain qui évolue aux Tigres aurait été en contact avec la direction sportive de l’OM.

Selon les informations obtenues par Goal, l’actuel coéquipier de Gignac pourrait venir à Marseille dès cet hiver sous forme de prêt avec option d’achat. En octobre dernier, Football Club de Marseille vous informait qu’André Villas-Boas était entré en contact avec l’international mexicain âgé de 26 ans.

Mercato : Trois raisons qui freinent l’OM dans le dossier Ghoulam… Lyon à l’affût ?

Toujours sans doublure côté gauche de la défense, l’OM aurait été contacté pour relancer le latéral du Napoli, Faouzi Ghoulam. Cependant, le dossier ne semble pas avancer et Lyon pourrait s’inviter sur cette piste…

Il y a quelques jours, la Gazetta Dello Sport affirmait que l’international algérien avait peur de vivre le même scénario qu’avec Carlo Ancelotti qui l’avait totalement mis à l’écart du onze titulaire napolitain. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne verrait d’un bon œil un départ dès cet hiver. C’est son agent qui aurait contacté les dirigeants de l’OM…

Amavi, le FPF et le niveau de Ghoulam ont refroidi l’OM ?

Selon Competition, le dossier n’avance pas du côté de Marseille pour trois raisons différentes. Selon le média algérien une partie du staff estime que Jordan Amavi s’est relancé et doit conserver sa place de titulaire. De plus du côté de la direction les limites financières liées aux exigences du fair-play financier sont misent en avant dans ce dossier. Enfin, certains dans le club olympien aurait des doutes sur le niveau de forme de Ghoulam : « On sait qu’avant sa blessure, il était énorme mais après il a eu du mal à s’en remettre.’’

Ghoulam est également annoncé du côté de l’Inter Milan, Lyon serait aussi un candidat poteniel à son recrutement cet hiver…

Mercato OM : Brahimi s’exprime sur son avenir !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Yacine Brahimi a déclaré via son club ne pas envisager un départ.

La rumeur Brahimi est revenue à l’Olympique de Marseille comme souvent lors des mercatos. Le 10 Sport affirmait à l’ouverture des la période des transferts que l’international algérien était sur les tablettes de l’OM.

ne considère rien d’autre que de se concentrer sur son club — BRAHIMI

Sur le compte Twitter de son compte, le joueur a communiqué qu’il n’était pas question qu’il parte et qu’il devrait honorer ses trois ans de contrat à Al Rayyan Club.

« Yassine Brahimi, notre joueur, nie avoir reçu des offres au cours de la période de transfert d’hiver en cours. Il confirme sa volonté de rester au Al Rayyan Club, et déclare que son contrat s’étend sur trois saisons et qu’il s’est engagé pour cette période. Il est satisfait de l’équipe et ne considère rien d’autre que de se concentrer sur son club et le fait de remporter les victoires auxquelles aspirent les fans de Al Rayyan »

Communiqué du club Al Rayyan

نفى ياسين إبراهيمي لاعب فريقنا تلقيه أي عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدا تمسكه بالبقاء في نادي الريان، وقال بأن عقده يمتد لثلاثة مواسم وهو ملتزم بهذا العقد وسعيد مع الفريق ولا ينظر لأي شيء أخر غير التركيز مع الفريق وتحقيق الانتصارات التي تطمح لها الجماهير الريانية pic.twitter.com/ARbSpaY1wt — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) January 1, 2020

Mercato OM : Germain vers un nouveau challenge en Ligue 1 ?

L’équation du mercato hivernal 2020 de l’OM est claire : sans départ il n’y aura pas d’arrivée. Si Kévin Strootman est poussé vers la sortie, un autre élément, Valère Germain aurait plus d’opportunités surtout en Ligue 1…

Depuis l’été dernier l’OM tente de placer Kevin Strootman. Le salaire « ligue des Champions » de l’international néerlandais ne correspond pas au cadre financier du club phocéen cette saison. Faute d’avoir trouvé une solution l’été dernier, la direction du président Eyraud s’est résolue à transférer Luiz Gustavo en Turquie. Le dossier de Strootman va être relancer cet hiver, mais un autre élément à savoir Valère Germain aurait plus de chances de trouver preneur…

Un jeune attaquant si Germain s’en va cet hiver ?

Selon l’Equipe de ce mardi, « le profil de Germain (2 buts, 2 passes décisives) intéresse plusieurs clubs de L1. » L’attaquant de 29 ans recruté en 2017 en provenance de Monaco pour 8M€ n’est pas un titulaire indiscutable dans le onze de Villas-Boas. Même si ce dernier a débuté 9 rencontres en début de saison, c’est souvent dans un rôle de faux ailier droit. L’attaquant n’est pas performant seul en pointe et rend aussi des services en joker dans un 4-4-2.

Un rôle insuffisant vu le salaire de Germain (330000€/mois selon l’Equipe). Déjà sollicité par Nantes ou encore Nice, ce dernier pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge alors que son contrat se termine en 2021. Si tel est le cas, l’OM recrutera surement un attaquant de pointe plus jeune pour doubler le poste de Benedetto…