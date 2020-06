« L’OM se cherche des dirigeants et il ne pense pas à ses anciens » et c’est une figure du PSG qui le dit !

Mis à part Basile Boli (ambassadeur du club) et Michel Flos (recruteur), l’OM ne s’appuie pas beaucoup sur ces anciens joueurs. Plusieurs voix s’élèvent contre ce fonctionnement…

Après Pascal Olmeta, puis Frank Sauzée, cette fois c’est un ancien du PSG. Dans un entretien accordé à l’Equipe, Luis Fernandez estime que le football et les clubs ont tendance à oublier leurs anciens joueurs. Un fonctionnement contraire à ce qu’il se fait à l’étranger…

En France, on a un gros problème avec ça. On n’a pas l’ADN des anciens — Fernandez

« Tous les grands clubs s’appuient sur leur histoire, transmise par les anciens. À l’étranger, ils sont présents dans 60 % des clubs. En France, on a un gros problème avec ça. On n’a pas l’ADN des anciens. Dès que tu fais partie de l’histoire, tu es un problème. L’OM se cherche des dirigeants et il ne pense pas à ses anciens. Certains ont pourtant gagné la Ligue des champions (en 1993), non ? Des fonds d’investissement achètent un club et ils oublient son ADN. Les supporters en font également partie. Un club n’est rien sans eux. Les supporters ne sont pas là que pour mettre l’ambiance et acheter des maillots. Pourquoi ne pas les intégrer, eux aussi, dans les conseils d’administration pour leur permettre de participer à la vie de leur club, les informer et les responsabiliser ? On ne veut pas prendre la place mais travailler dans un concept collectif et revoir le football différemment. » Luis Fernandez – source : L’Equipe