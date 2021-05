L’OM s’incline face à l’ASSE, un contrat de 4 ans proposé à un jeune joueur de L2, Almada répond à l’intérêt de Sampaoli… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce dimanche : L’OM s’incline face à l’ASSE, un contrat de 4 ans proposé à un jeune joueur de L2, Almada répond à l’intérêt de Sampaoli…

ASSE – OM (1-0) : Marseille n’y arrive plus

L’Olympique de Marseille s’incline face à l’ASSE (1-0). Une très mauvaise opération pour les marseillais dans la course à la cinquième place.

ASSE 1 0 OM Nordin 43′

Le Onze de Départ :

Mandanda

Caleta Car, Alvaro, Balerdi

Lirola, Thauvin, Kamara, Gueye, Henrique

Payet

Milik

Le match

L’OM a bien du mal a construire, les attaquants ne sont pas trouvés. L’ASSE domine ce début de match avec une double occasion de Khazri : une frappe déviée de Khazri. Mandanda est décisif (12′, 19′) sur les frappes de l’attaquant des verts. L’OM tente de réagir en contre, Henrique est servi par Payet mais son centre est trop long, Thauvin centre de nouveau mais Milik n’est pas trouvé (22′). Nouvelle occasion pour l’OM, Payet va chercher un bon coup franc à l’entrée de la surface. Thauvin frappe mais cela passe de peu à côté (27′). Frappe de Bouanga, Mandanda est obligé d’intervenir, Balerdi dégage (38′). But pour l’ASSE, Balerdi se rate et Nordin en profite au second poteau (1-0 / 43′). L’OM n’est pas entré dans ce match et se fait dominer par l’ASSE qui a eu plusieurs occasions et a concrétisé juste avant la mi-temps…

Au retour des vestiaires, Payet est tout proche d’égaliser sur un coup franc direct, mais sa frappe touche le poteau (52′). Luis Henrique manque également une belle opportunité en frappant sur le gardien dans un angle fermé (63′).

Les olympiens sont plus entreprenants lors de cette seconde période. Sur un bon centre de Thauvin, Balerdi manque le cadre de la tête (74′). En fin de match c’est Milik qui ne cadre pas sa tête sur un service de Payet (81′).

Les olympiens s’inclinent face à l’ASSE (1-0) et ratent ainsi une belle opportunité de prendre la cinquième place du classement.

Mercato : L’OM propose un contrat de 4 ans à un jeune défenseur central de Ligue 2?

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille semble déjà lancé avec des rumeurs qui prennent de l’ampleur. Ce dimanche, un journaliste de France Info croit savoir que l’OM a proposé un contrat de 4 ans à un défenseur de l’AS Nancy Lorraine.

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à tous les niveaux cet été. En défense, seul Alvaro semble inamovible. Balerdi étant prêté par Dortmund et Caleta-Car ayant une belle cote en Europe, ils pourraient ne pas être à Marseille la saison prochaine.

D’AUTRES CLUBS S’INTERESSENT A WOOH

Selon les informations du journaliste de France Info Fabrice Hawkins, la direction marseillaise aurait mis le nom du défenseur central de l’AS Nancy Lorraine Christopher Wooh dans sa liste. Âgé de 19 ans, il n’a qu’un contrat stagiaire dans le club du Grand Est et il se termine en juin prochain.

Le club marseillais lui aurait proposé un contrat de 4 ans. D’autres clubs seraient aussi intéressé par le joueur qui a évolué à 12 reprises en Ligue 2. Francfort en Bundesliga ainsi que deux autres écuries de Ligue 1 apprécieraient le profil du défenseur qui d’1,90m.

L’OM a ciblé le jeune défenseur central Christopher Wooh. Un contrat de 4 ans est proposé. Le joueur de 19 ans (stagiaire) sera libre en juin. Francfort et deux autres clubs de Ligue 1 sont intéressés.

Une offre de Nancy est aussi sur la table. #TeamOM #ASNL #ASSEOM pic.twitter.com/LfrLjQ0dVs — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 9, 2021

Mercato OM : Almada s’illustre avec Vélez et répond à l’intérêt de Longoria et Sampaoli !

L’une des pistes prioritaires de l’Olympique de Marseille, Thiago Almada, s’est illustré avec un but et a répondu à l’intérêt du club à la fin du match.

Ce samedi soir, Thiago Almada est entré en jeu lors du match entre Vélez Sarsfield et Gimnasia La Plata… Le jeune argentin n’a pas eu besoin d’être titularisé pour participer au festival de buts et a marqué le 5e but de la rencontre.

Le but de Thiago Almada avec Velez ! pic.twitter.com/plx3ztqVKQ — Glophar (@Glophar) May 8, 2021

ALMADA VEUT RESTER CALME MALGRÉ L’ACCORD AVEC L’OM

A la fin du match, le milieu de terrain offensif a répondu à l’intérêt de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Malgré les discussions concernant son avenir, l’Argentin souhaite garder la tête froide et ne pas s’emballer.

‘Je reste calme. J’en parle avec ma famille et mes coéquipiers. Mais j’essaie de rester calme » Thiago Almada – Source : Traduction Nico Faure (08/05/21)

Almada sur les rumeurs de départ : »Je reste calme. J’en parle avec ma famille et mes coéquipiers. Mais j’essaie de rester calme » #OM — Nico Faure (@Nicommentator) May 8, 2021

LE JOUEUR EST d’ACCORD AVEC L’OM

Pour rappel, ce samedi Mohamed Bouhafsi a mis le feu aux réseaux sociaux en affirmant que l’Olympique de Marseille et le joueur étaient parvenus à un accord. Il ne reste qu’à trouver un terrain d’entente avec le club argentin sur le montant du transfert.