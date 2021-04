Kamara, 7 joueurs non conservés, un talentueux attaquant italien dans le viseur… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce samedi : Longoria a pris une décision pour Kamara, Sampaoli ne veut pas conserver ces 7 joueurs, un talentueux attaquant italien dans le viseur…

Mercato OM : Longoria aurait pris une grande décision concernant le dossier Kamara…

L’Olympique de Marseille va vivre un mercato très agité cet été. Concernant le dossier Boubacar Kamara, Pablo Longoria aurait pris une décision et en aurait informé Jorge Sampaoli.

Meilleur joueur de la saison de l’Olympique de Marseille pour le moment, Boubacar Kamara va certainement attiré de gros clubs cet été.

LONGORIA LAISSERA FILER KAMARA EN CAS DE BELLE OFFRE

Avec un mercato agité et la nécessité pour Pablo Longoria de recruter, il risque d’être compliqué de conserver le minot à qui il reste encore deux saisons de contrat.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Pour la prolongation de Kamara, il serait temps de se réveiller »

Ce lundi soir, RMC nous informait que le président et directeur sportif de l’Olympique de Marseille a étudié les différentes possibilités de ce dossier. Il envisagerait de le laisser partir en cas de belle offre cet été. Etant la plus grosse valeur marchande du club, il pourrait être vendu à un bon prix et permettre aux finances de l’OM de se regonfler un peu. Jorge Sampaoli en aurait été informé par la direction.

🔵 Le point sur les dossiers chauds du mercato marseillais : Thauvin, Kamara, Milik… Les contours du futur OM de Sampaoli se dessinenthttps://t.co/d7THd8ECGS — RMC Sport (@RMCsport) April 19, 2021

Mercato OM : Lopez a soufflé à Longoria le nom d’un talentueux attaquant italien ?

Pablo Longoria va devoir reconstruire un effectif cet été. Le président de l’OM serait attentif à l’évolution d’un jeune attaquant italien qui joue avec Maxime Lopez à Sassuolo…

L’attaque de l’OM devrait changer de visage cet été. En fin de contrat, Valère Germain va quitter Marseille en juin. Un énorme doute existe sur le cas Milik, même si Jorge Sampaoli aimerait conserver l’attaquant polonais, un gros club est susceptible de le recruter et Longoria aurait un accord avec le joueur. Dario Benedetto joue peu sous les ordres de son compatriote et n’est pas certain de rester. Face à temps de points d’interrogation, Pablo Longoria s’active pour recruter à ce poste…

Longoria s’intéresse à Raspadori ?

Selon le site Calciomercato, l’OM suit de près la situation de l’attaquant de Sassuolo, Giacomo Raspadori. Le jeune attaquant de 21 ans est considéré comme l’un des joueurs italiens les plus prometteurs. Son nom est déjà évoqué à la Juventus de Turin et l’Inter Milan. Le coéquipier de Maxime Lopez a été décisif le weekend dernier en marquant un doublé face au Milan. Mais Raspadoria dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 et son transfert ne sera pas accepté en dessous de 15M€. Un montant minimum qui semble déjà bien loin des possibilité du club marseillais. Le joueur de poche (1m72) a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 23 apparitions en Serie A cette saison.

A lire : OM MERCATO : UNE GRANDE MENACE VENUE D’ITALIE POUR MILIK ?

Après son doublé face au Milan à San Siro, Giacomo Raspadori a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. L’attaquant de Sassuolo revient sur son ambidextrie, le Covid, son association avec Moise Kean chez les jeunes et ses références dans le foot actuel.

J’aime aussi beaucoup Sancho et Foden

« Quand j’étais petit, j’étais un pur gaucher, aussi pour écrire. Au lieu de cela, mon frère aîné Enrico était droitier et je ne pouvais pas supporter cette différence, alors j’ai commencé à l’imiter. Maintenant, j’écris avec la main droite et je frappe avec les deux pieds : c’est un avantage même dans le démarquage, car le défenseur ne peut pas deviner où je vais aller. Dans le passé, j’ai presque toujours tiré les pénalités avec le pied droit, mais je m’entraîne pour les marquer avec le gauche. (…) Je pense juste à continuer mon chemin: j’ai des rêves, bien sûr, mais je les garde pour moi. J’ai de la chance, même pendant la pandémie, j’ai pu continuer à faire ce que j’aime. Les enfants, quant à eux, sont enfermés dans la maison depuis longtemps, mettant en cage leur passion du sport. Les enfants ont besoin de normalité: eh bien, nous espérons que ce rêve se réalisera bientôt. (…) Ce serait merveilleux de me retrouver en équipe nationale avec Kean , entre autres nous sommes complémentaires. Moise est vraiment fort, jusqu’à présent, nous n’avons joué ensemble qu’une seule fois dans l’équipe des moins de 17 ans. Pouvons-nous gagner le championnat d’Europe des moins de 21 ans? Nous sommes un grand groupe. Nous ne jouerons pas en tant que favoris, mais nous verrons ce qui se passe en donnant toujours le meilleur de nous-mêmes. Haaland a la qualité, la force et la continuité. J’aime aussi beaucoup Sancho et Foden. » Giacomo Raspadori – source : Gazzetta dello Sport (22/04/2021)

.

Mercato OM : Déjà 7 joueurs que Sampaoli ne conservera pas ?

L’effectif olympien va être profondément remodelé cet été. Pablo Longoria travaille avec son coach Jorge Sampaoli et plusieurs choix auraient déjà été entérinés…

En mars dernier, Jorge Samapoli avait été clair concernant cette fin de saison, le coach argentin voulait évaluer son effectif pour voir avec qui continuer la saison prochaine. « On a commencé à évaluer le grouper a court terme pour pouvoir prendre des décisions à court mais aussi moyen terme. Notre philosophie appelle à se tourner vers le but adverse plus que vers le nôtre. (…) Nous allons faire en sorte de faire adhérer les joueurs à cette philosophie, certains s’adapteront vite, d’autres plus lentement, certains pas du tout. Le rôle du staff est de séduire le groupe et de redorer le blason du club. (…) On travaillera pour étudier le marché des transferts en fonction de nos besoins. » Sampa aurait déjà écarté certains éléments…

A lire : MERCATO OM : LONGORIA VISE UN JEUNE TALENT FRANÇAIS POUR L’APRÈS KAMARA ?

Négociations pour Amavi et Thauvin

En effet, selon RMC Jorge Sampaoli aurait déjà fait des choix concernant les joueurs en fin de contrat et les prêtés. Le technicien argentin aimerait faire prolonger Florian Thauvin et Jordan Amavi, même si rien n’est acté dans les deux cas. Par contre, Christopher Rocchia, Saîf-Eddine Khaoui, Yohann Pelé, Yuto Nagatomo et Valère Germain eux aussi libre en juin n’auront, sauf surprise, pas d’offre de prolongation.

Lirola et Balerdi souhaités, Ntcham et Cuisance non conservés…

🔵⚪️Sampaoli commence à avoir une idée très précise des joueurs qu’il veut conserver ou pashttps://t.co/d7THd8n1Pk — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2021

Sampaoli aurait aussi tranché concernant les joueurs prêtés. Si l’ancien coach de Santos veut pouvoir s’appuyer sur Pol Lirola et Leonardo Balerdi, Olivier Ntcham et Michael Cuisance vont repartir respectivement au Celtic et au Bayern. Pour autant, Pablo Longoria va devoir négocier avec la Fiorentina et Dortmund pour espérer conserver les deux jeunes joueurs. L’OM ne compte pas payer les options d’achats actuelles (12M€ pour Lirola, 14 pour Balerdi), Pablo Longoria va tenter de faire baisser leur montant. Autre option non écarté, un nouveau prêt.