Longoria doit trouver 19M€ de toute urgence, McCourt réclame des ventes en plus des économies de fonctionnement et une pépite de 18 ans visée… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Longoria doit trouver 19M€ de toute urgence, en plus économies de fonctionnement McCourt réclame des ventes et l'OM aurait un jeune joueur de 18 ans dans le collimateur!

OM : Finances dans le rouge, Longoria doit trouver de toute urgence 19M€ !

Si l’OM réalise un début de saison en Ligue 1 quasi parfait, les dirigeants marseillais s’activent en coulisse pour régler de gros problèmes sur le plan financier… C’est en tout cas ce que révèle le journal l’Equipe ce mercredi.

Avec 6 victoires et un nul sur les huit premières journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un excellent début de championnat. Deuxième au classement avec deux points de retard sur le PSG, les dirigeants n’en espéraient peut-être pas tant cet été après avoir changé d’entraîneur et profondément remanié l’effectif de celui-ci. Si tous les feux sont vert sur le plan sportif, hormis les deux défaites en Ligue des champions, les dirigeants ont semble-t-il à gérer des problèmes d’ordre financier en coulisses.

Trouver 19 M€ au plus vite !

Comme le révèle le journal l’Equipe ce mercredi, l’État Major olympien s’est réuni ce lundi pour avec l’ensemble des haut-dirigeant du club. La réunion était menée par le duo Longoria – Iriondo. L’objectif était de faire le point sur l’état des finances du club et de trouver des solutions pour améliorer le fonctionnement administratif. Le message qu’a fait passer Pedro Iriondo est clair :hors sportif, il faut trouver 19 à 20 millions d’euros, d’urgence, dans les prochaines semaines », aurait indiqué le directeur général du club à son audience. Le quotidien sportif précise qu’il ne s’agit pas de rééquilibrer la balance des transferts déficitaire, mais « de compenser le net gonflement de la masse salariale pour sauver une trésorerie dans le rouge ». L’idée serait donc de réaliser des économies drastiques sur les coûts de fonctionnement du club…

D’ici la fin de saison et le deux prochains mercato on apprend également que l’OM devra également réaliser au moins une vingtaine de millions d’euros de vente d’ici le 30 juin prochain pour rééquilibrer la balance des transferts…

Mercato OM : En plus des économie de fonctionnement, McCourt réclame des ventes !

Après avoir recruté pour près de 50 millions d’euros cet été, l’OM doit maintenant équilibrer les comptes. Frank McCourt espère récupérer 20 millions d’ici juin 2023 pour faire la balance dans les finances marseillaises.

L’OM s’est une nouvelle fois montré très gourmand sur le marché des transferts. La levée des trois options d’achats de Cengiz Under et Pau Lopez à l’AS Roma et de Mattéo Guendouzi à Arsenal ont coûté 31,5 millions au club. Un total auquel vient s’ajouter les indemnités de transfert de Jonathan Clauss, Jordan Veretout et Isaak Touré, ce qui donne près de 50 millions de dépense lors de ce mercato estival. Dans le sens inverse, l’OM n’a récupéré « que » 13 millions avec les départs de Duje Caleta-Car à Southampton et Luan Pères à Fenerbahçe.

McCourt veut 20M€ de ventes avant juin prochain !

Si les options d’achats des prêts entrants et sortants ne sont pas prises en compte, le propriétaire Américain de l’OM Franck McCourt espère récupérer une vingtaine de millions d’euros de ventes d’ici le 30 juin 2023 pour équilibrer les finances marseillaises.

Mercato OM : Longoria vise un talent de 18 ans ?

Cet été l’OM a déjà misé sur plusieurs jeunes talents pour venir terminer leur formation au club. Une autre pépite serait dans le viseur de Pablo Longoria, un milieu de terrain de 18 ans !

Cet été, le recrutement a été axé sur l’expérience. La majorité des joueurs recruté ont autour de la trentaine, comme Gigot, Bailly, Mbemba, Veretout ou encore Clauss et Sanchez. Seuls Tavares, qui n’est que prêté sans OA par Arsenal, et Isaac Touré sont des jeunes. Il faut dire que l’OM a plutôt recruté de jeunes éléments pour son centre de formation, Elmaz, Mughe ou encore Nyakossi sont venus pour terminer leur formation et peut être un jour accéder à l’équipe première. L’OM aurait un autre élément de 18 ans dans son viseur, mais ce dernier joue déjà en équipe première…

L’OM vise Oscar Gloukh ?

En effet, selon FootMercato « Oscar Gloukh est dans les petits papiers de trois formations de Ligue 1. Parmi eux, on retrouve notamment l’Olympique de Marseille. (…) Ce samedi contre le Beitar Jérusalem (victoire 4-0) où il a marqué et délivré une offrande, il a été supervisé par l’OM mais aussi le Lille OSC et le Stade Brestois 29. » Ce milieu de terrain dispose encore d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec le Maccabi Tel-Aviv. Il peut évoluer comme milieu relayeur, meneur de jeu voire même ailier. Cependant, le Maccabi Tel-Aviv ne veut pas entendre parler d’un transfert et aimerait même faire prolonger comme l’a expliqué son talent.

🇮🇱🔥 Oscar Gloukh is a mega talent!

No wonder many European clubs are after him.

A pure prodigy.

This could be a wonderful and BIG summer for the 18 year old.#u19euro pic.twitter.com/H7dSgq4nBM — Nisim Haliva ✍️🎙 (@Tpredict1) July 1, 2022

Pas vendu à moins qu’une équipe n’offre 10 millions d’euros

Son coach Vladimir Ivic a été clair : «nous ne voulons pas le vendre et nous essayons actuellement de lui faire signer un nouveau contrat pour encore quatre ans. Il ne serait pas vendu à moins qu’une équipe n’offre 10 millions d’euros. Le plus important est que les spéculations entourant son avenir n’auront aucun impact sur lui, car c’est un enfant très pondéré.» Longoria est-il prêt à miser ce montant pour Oscar Gloukh ? Dimitri Payet se rapproche de la fin et l’idée est peut être de lui trouver un successeur…

