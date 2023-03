Longoria doublé par Arsenal pour ce défenseur français ? La grosse annonce de Sanchez, et la clause spéciale ajoutée dans ce prêt… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Longoria doublé par Arsenal pour ce défenseur français, Sanchez fait une annonce sur son avenir et l’OM a rajouté un clause particulière dans le cadre de ce prêt.

Mercato OM : Longoria doublé par Arsenal pour ce défenseur français ?

En quête d’un nouveau défenseur, Arsenal pourrait venir jouer un mauvais coup à l’OM. Les Gunners auraient manifesté leurs intérêt pour Sacha Boey qui est également suivi par Pablo Longoria en vue du prochain mercato.

Désireux de renforcer l’équipe en défense lors du prochain mercato estival, Pablo Longoria aurait coché le nom de l’ancien défenseur du Stade Rennais, Sacha Boey. Le joueur français évolue à Galatasaray depuis l’été 2021 et serait aussi suivi par l’Olympique Lyonnais. Les deux Olympiques vont devoir faire face à l’arrivée d’un nouveau concurrent de poids dans ce dossier.

Arsenal veut s’offrir Boey ?

Selon les informations de Calciomercato, Arsenal serait également intéressé par le joueur français. Le média italien indique que les Gunners seraient prêts à formuler une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur de 22 ans. En fin de contrat en juin 2025, l’ancien joueur du Stade Rennais n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. L’Olympique de Marseille devra se montrer convaincant pour s’offrir les services du latéral français. Affaire à suivre …

Longoria a été contaminé par le virus marseillais du grand attaquant

« Si les rumeurs autour de Marcus Thuram sont vraies, cela montre que Pablo Longoria a été contaminé par le virus marseillais du grand attaquant. On dirait qu’il cherche des attaquants tout le temps. Il vient de recruter Vitinha pour 30 millions d’euros et quelques semaines plus tard, il se demande encore quels buteurs il va pouvoir recruter sur le marché. Si Alexis Sanchez venait à partir de Marseille, il faut donner sa chance à Vitinha. Il ne faut pas lui remettre un attaquant sur le dos. Je ne comprend pas l’intérêt d’acheter un attaquant aussi cher pour ne pas le faire jouer. C’est le plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Cela n’a pas de sens. » Franck Conte – Football Club de Marseille (16/03/2023)

Mercato OM : La grosse annonce de Sanchez !

Dans un entretien accordé à la télévision chilienne, Alexis Sanchez se livre sur sa saison et fait le point sur son avenir.

Auteur de deux nouveaux buts dimanche dernier lors de la victoire de l’Olympique de Marseille à Reims (1-2), Alexis Sanchez a été sélectionné avec le Chili pour affronter le Paraguay en match amical mardi prochain. L’attaquant marseillais en a profité pour donner une interview à la chaîne de télévision TVN Chile. Il revient sur la fin de la saison avec l’OM et évoque son avenir sans se projeter au-delà de la saison en cours.

J’aimerai prolonger avec l’OM

« Je suis content, je suis heureux. Le club croit en moi, c’est le plus important pour moi. Je suis vraiment content de la façon dont le club s’occupe de moi. Et quand on s’occupe de vous, vous n’avez plus qu’à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. Avoir de la continuité dans le football, c’est le plus difficile. Je vois année après année. Par exemple, j’ai un contrat d’un an à Marseille et cela va aussi dépendre de comment je me sens physiquement. Est-ce que j’aimerais prolonger ? Oui, j’aimerais prolonger. J’aime être ici, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Les choses peuvent changer d’un jour à l’autre. Si le Real Madrid arrive, qu’est-ce que je vais dire ? Ou même une autre équipe, on ne sait pas. Le football est comme ça. Mais si je dois le dire maintenant, oui je suis heureux et content avec eux. J’aime les supporters et on s’occupe bien de moi. » Alexis Sanchez – TVN Chile (23/03/2023)

Alexis Sanchez, c’est l’anti-Messi

« C’est marrant parce que Florent Germain a dit récemment sur BFM Marseille, et il l’a redit aujourd’hui qu’il pensait que c’était le meilleur joueur de l’OM depuis sur les cinq dernières années et il a rajouté, sur les dix dernières années. Je suis d’accord et je voulais effectivement insister sur ce qu’il fait parce que quand j’étais allé à Rennes – Marseille, au stade, je m’étais amusé à faire une caméra isolé sur lui et il râle beaucoup après ses partenaires. Il est vraiment dans une exigence permanente pour lui même et pour les autres. Je pense quand même qu’il souffre du fait d’être seul devant au niveau des appels. Je pense qu’il se régalerait encore plus à avoir un joueur plus proche de lui. On pensait que ce serait Vitinha mais c’est peut être pas celui là. C’est quand même un manque pour lui parce qu’il fait beaucoup d’efforts. Et après il est souvent soulé quand Tavares ne lui a redonne pas un ballon qu’il a demandé quand Ünder ne traduit pas ce qui lui a ce qui lui a passé. Il a une attitude de gagneur ce qui est une grande qualité. Mais la qualité technique qu’il a montré sur ce coup franc est absolument exceptionnel. C’est plutôt tout le reste dont on parlé qui est impressionnant. C’est toutes ces courses, toutes ces courses de replacement entre entre les deux défenseurs. On ne peut pas être tranquille en tant que défenseur. Ce qu’il a fait à Abdelhamid, quand il a le ballon avant le passe de Pau Lopez. Le défenseur fait une grosse erreur mais c’est dans l’attitude. C’est pour ça que je dis que c’est l’Anti-Messi même si on va me dire qu’on rapporte tout au PSG. C’est un gars qui a une grosse carrière, qui a une grosse carte de visite, qui vient à Marseille qui met la pression, qui a 34 ans. Moi quand il arrive, je me dis c’est top parce que c’est un grand attaquant. Mais il a effectivement la crainte de dire on l’a pris trop tard. Il arrivait à 34 ans en France, ce n’est pas le cas. C’est remarquable. C’est génial pour l’OM mais c’est surtout génial pour la Ligue1 parce que je trouve que de voir que des joueurs comme ça peuvent avoir cette attitude-là, ça nous réconcilie un peu avec ce qu’on peut voir par ailleurs. » Florent Gautreau – Source : RMC (19/03/23)

Mercato : L’OM a bien rajouté un clause particulière dans le cadre de ce prêt !

Revenus à sept points du PSG grâce à sa victoire contre Reims (1-2), l’OM a encore toutes ses chances pour le titre. Le 30 avril, Auxerre se déplace à Marseille et on sait déjà que Isaak Touré, Marseillais prêté à Auxerre, sera absent.

Dans La Provence du jour, on apprend que Pablo Longoria a donné un joli coup de pouce à l’OM dans la course au titre. En effet, Issak Touré, prêté à Auxerre lors du mercato hivernal, est devenu un joueur clé de l’équipe et tient la défense. Mais le président de l’OM a inscrit une clause dans son contrat lui interdisant de jouer au Vélodrome le 30 avril prochain.

Après une demie saison à Marseille, il n’a pu joué que cinq matches et n’a jamais été titularisé par Igor Tudor. Arrivé du Havre pour 5,5 millions d’euros, il était pourtant présenté comme un grand espoir français. Depuis son arrivée à Auxerre, il a pu relever la tête, en étant titularisé 1o fois, sur 11 matches possible. Depuis son arrivée, le club Yonnais s’est relancé dans la course au maintien. D’abord aligné dans une défense à quatre, il est maintenant dans une défense à trois et pourrait retrouver ce poste la saison prochaine à l’OM.

Touré, patron de la défense auxerroise

Pour l’entourage du défenseur de 2,06m, c’est un prêt bénéfique car il avait besoin d’une transition entre la Ligue 2 et le haut du tableau de Ligue 1. « Batailler pour un maintien est très formateur » a insisté Pélissier, l’entraîneur d’Auxerre. Les dirigeants Marseillais restent en contact avec leur joueur et sont contents de son rendement dans le club de Bourgogne. Ils lui font des retours réguliers et évalueront sa situation en fin de saison.

Au vu des prestations Marseillaise à domicile, de la forme des joueurs Parisiens et de leur calendrier, cette clause pourra être bénéfique pour l’OM. Auxerre, club de bas de tableau, se déplacera sans son meilleur joueur. Pablo Longoria, grâce à cette clause, pourra jouer un rôle majeur dans cette fin de saison…