Longoria et le fantasme Zidane, Gueye serein avec sa suspension, L’OM en 8e de la C4… les 3 infos OM du jour

Zidane ? il faut être réaliste ! — Longoria

Pablo Longoria ne se fait pas d’illusions, il sait très bien que la possibilité de voir débarquer Zinedine Zidane comme coach de l’OM est hautement improbable.

« Zinédine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C’est une question homérique, non ?, dans le monde du football actuel. Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste

et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli. » Pablo Longoria – source : Le Figaro (24/02/2022)

Zidane est annoncé dans dans un grand club comme la Juventus ou encore à la tête de l’Equipe de France. Cependant, son nom revient aussi avec insistance du côté de Paris. Sur les ondes d’Europe 1 en décembre dernier, le directeur sportif du Paris Saint Germain avait démenti tout contact avec l’ancien joueur et entraîneur du Real Zinedine Zidane.

Nous n’avons jamais contacté Zidane – Leonardo

« Nous n’avons jamais contacté ni (Zinédine) Zidane, ni aucun autre entraîneur., Avec (Thomas) Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane » (…) Mauricio Pochettino est arrivé il y a un an (le 3 janvier 2021, ndlr) quand on avait des problèmes. Nous lui avons dit que nous voulions développer des choses et que nous avions du temps. Derrière, on élimine Barcelone et le Bayern Munich en Ligue des champions. On perd contre Manchester City (en demies) mais on était dans l’idée de la saison. Arrive l’été, et on fait ce que tout le monde sait déjà. Donc il recommence la saison avec un effectif pas large, mais très large.Construire quelque chose, mettre tout le monde dans son bon sentiment et son espace, c’est difficile. Même avec les joueurs que nous avons, ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps pour tous, leur donner ce sentiment d’être à l’aise. Je pense que nous sommes en construction. Et nous arrivons au mois de janvier avec beaucoup de possibilités de faire une saison inoubliable. Toutes les choses qu’on a pensées de lui (à son arrivée), elles existent encore. » Leonardo (directeur sportif PSG) – Source Europe 1 (12/12/2021)

Pape Gueye serein face à une possible suspension

L’arrivée de Pape Gueye à l’OM n’aura rien coûter au club. Libre de tout contrat après son faux transfert à Watford, il a rejoint l’effectif d’André Villas-Boas et a petit à petit fait sa place dans l’équipe. Il y a quelques semaines lors de la CAN, la FIFA l’a suspendu à cause de ce transfert vers l’OM.

Je n’étais même pas abattu. Je savais qu’il y avait une instruction en cours et que cela pouvait m’arriver — Gueye

Une instruction est en cours pour savoir si Pape Gueye était en droit de rejoindre Marseille après l’engagement qu’il avait pris avec Watford… Le club anglais réclame au moins 10 millions d’euros de la part de l’OM. Les Marseillais risquent 2 mercatos de suspension et l’obligation de payer cette somme à Watford.

Le joueur quant à lui pourrait être suspendus plusieurs mois par la FIFA. Pour le moment, sa suspension a été levée puisque le recours est en examen. Dans un entretien accordé à L’Equipe ce jeudi, Pape Gueye n’est pas entré dans les détails de cette affaire mais a donné son ressenti lorsqu’il a appris la nouvelle.

« En fait, je l’ai su vingt minutes avant le match (le deuxième de la phase de groupes, de la can). Je devais commencer la rencontre, en plus, mais le coach est venu me voir pour m’expliquer la situation. Je n’étais même pas abattu. Je savais qu’il y avait une instruction en cours et que cela pouvait m’arriver. Inquiet d’une éventuelle interdiction de jouer pendant plusieurs mois ? Heureusement, j’ai pu reprendre la CAN (le Tribunal arbitral du sport a suspendu la décision de la FIFA le temps d’examiner le recours). Maintenant, je ne peux vraiment pas m’exprimer là-dessus parce qu’il y a une instruction en cours. » Pape Gueye – Source : L’Equipe (24/02/22)

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Qarabag (0-3) grâce à des buts de Gueye et Gendouzi. Les olympiens se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference.

Qarabag

0 3 OM 11′ Pape Gueye 77′ Guendouzi 90′ De La Fuente

LE ONZE de l’OM FACE À Qarabag

Mandanda

Saliba – Caleta Car – Luan Peres

Rongier – Kamara – Guendouzi – Gueye

Bakambu – Payet – Dieng

Le match :

Les marseillais se montrent particulièrement efficaces lors de l’entame de match. Face à une équipe de Qarabag qui monopolise le ballon, l’OM ouvre ainsi rapidement la marque. Servi dans la surface côté gauche par Payet, Gueye percute et frappe en force du gauche dans un angle fermé pour tromper Bayramov (0-1,11′) Acculé dans son camp, l’OM n’en demeure pas moins toujours sous pression et ne parvient pas à ressortir le ballon face à la pression des locaux. Le fait de cette première période et du match c’est ce but inscrit de la main par Wadji au premier poteau devant Mandanda. Fou de rage, les olympiens mettent une pression énorme sur l’arbitre et les joueurs de Qarabag sachant qu’il n’y a pas de VAR en Ligue Europa Conference. Après être allé discuter avec son entraîneur, Wadji confirme finalement à l’arbitre avoir touché ce ballon de la main et le but est annulé !

Les olympiens vont ensuite se montrer costaud défensivement en seconde période puis encore une fois très efficaces offensivement. Car sur l’une des rares occasions olympiennes, Guendouzi va doubler la mise d’une jolie frappe tendue du pied droit de 20 mètres (77′). L’Olympique de Marseille va finalement contrôler sereinement la fin du match et le but dans les arrêts de jeu de De la Fuente restera anecdotique. L’OM se qualifie donc pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference.