Longoria pas loin d’Eyraud, vraiment 10M€ pour ce jeune? Milik poussé vers la sortie? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Mercato : L’OM va vraiment débourser 10M€ pour ce jeune de 17 ans?

L’Equipe annonçait ce mardi l’arrivée du jeune milieu offensif Sayha Seha à l’Olympique de Marseille. Après des rumeurs sur le prix du transfert en provenance de l’ESTAC, La Provence détaille l’opération !

« l’Olympique de Marseille va accueillir le milieu offensif Sayha Seha (17 ans). Le club phocéen a trouvé un accord avec l’Estac. L’OM poursuit sa politique de post-formation. Le club phocéen a conclu l’arrivée de Sayha Seha (17 ans). Le jeune milieu offensif de l’Estac, courtisé par Manchester United et le Bayern Munich, doit arriver à Marseille dans les prochains jours », annonçait le journal L’Equipe ce mardi !

Le coût de l’opération pour le club marseillais est de 700 000 €. Et non des sommes farfelues qu’on lit depuis tout à l’heure — Jacquin

Des rumeurs sur les réseaux sociaux affirmait que l’OM allait débourser près de 10M€ pour s’attacher les services du jeune joueur de 17 ans. Alexandre Jacquin, journaliste pour La Provence a apporté des détails sur l’opération. Le club devrait payer la somme de 700 000 euros afin d’accueillir Sayha Seha. Une somme bien plus raisonnable.

« Concernant Sayha Seha, le jeune espoir de Troyes qui va signer à l’OM, le coût de l’opération pour le club marseillais est de 700 000 €. Et non des sommes farfelues qu’on lit depuis tout à l’heure » Alexandre Jacquin, La Provence – Source : Twitter (16/08/22)

Mercato : L’OM pousse Arek Milik vers la sortie?

L’Olympique de Marseille tenterait de pousser Arek Milik vers la sortie d’après les informations de Karim Bennani. Le club l’aurait proposé à différentes écuries européennes.

En dedans depuis plusieurs mois, Arek Milik est loin de son top niveau. L’attaquant polonais a du mal à être aussi efficace sur le terrain et a vécu une rencontre compliquée ce dimanche face à Brest pour la deuxième journée de Ligue 1. Pourtant, il semble toujours faire partie des plans d’Igor Tudor.

L’OM propose Milik à des clubs européens?

Malgré cela, il semblerait aussi que Pablo Longoria et Javier Ribalta lui cherchent une porte de sortie. D’après les informations de Karim Bennani, journaliste pour Prime Vidéo et la Chaîne L’Equipe, Milik aurait été proposé à plusieurs clubs dont Manchester United, la Juventus ou encore Everton qui sont à la recherche d’un attaquant.

Milik est à l’envers du jeu

Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean-Charles De Bono, l’attaquant Polonais de Marseille traverse une période difficile qui peut arriver à n’importe quel footballeur. Selon notre consultant, Milik ne se retrouve pas totalement dans le système mis en place par Igor Tudor. De Bono maintient quand même sa confiance à Milik, qu’il considère toujours comme un vrai bon joueur de football capable de faire la différence.

« Milik, qu’on l’aime ou non, c’est un vrai joueur de foot, un vrai buteur. C’est un vrai technicien, il connaît le football. Le problème c’est que l’on a pas ce Milik actuellement sur le terrain. Je le sens perturbé. Dans ce système de jeu, il a un rôle qui est très loin du but. Il a pas assez de bons ballons dans la surface, il a raté beaucoup de choses mais on ne le sert pas assez. Je pense qu’il décroche loin de sa position préférentielle parce qu’il n’est pas bien en ce moment. Quand tu n’es pas bien physiquement, tu as tendance à soit en faire trop soit ne pas en faire assez. Tu n’es pas dans le bon tempo. Tu es à l’envers du jeu. C’est ce qui arrive aujourd’hui à Milik. Cela n’enlève pas ses qualités. On sait que c’est un bon joueur de remise, qu’il est précis dans le dernier geste. On ne peut pas dire aujourd’hui que c’est un mauvais joueur. Il faut l’aider pour qu’il aille mieux. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (15/09/2022)

Mercato OM : Longoria se rapproche du total de dépenses d’Eyraud ?

Ce mercredi le journal l’Equipe propose un article sur les dépenses de l’OM par Pablo Longoria depuis son arrivée comme président. Il se rapprocherait du total de son prédécesseur.

JHE avait annoncé 200M€ de budget pour les transferts sur les premières années. L’ex président de l’OM aurait dépensé moins et le nouveau président Pablo Longoria se rapprocherait de ce montant total.

152,5 M€ pour Eyraud, 129,5 M€ pour Longoria ?

En effet, l’Equipe explique que « sur ses quatre premiers mercatos, à partir de janvier 2017 et jusqu’à l’été 2018, et sans compter les options d’achat de Njie et de Thauvin échafaudées sous Margarita Louis-Dreyfus, Eyraud a engagé près de 152,5 M€ d’investissements en transferts. » De plus toujours selon les estimations du média sportif, « depuis son premier mercato avec les pleins pouvoirs, en janvier 2021, Longoria a lui engagé près de 129,5 M€ d’investissements en transferts » (jusqu’à cette date du 17 août). Dans ce montant, les prêts sans option d’achat obligatoire, (comme celui d’Issa Kaboré) et le recrutement des jeunes talents comme Sayha Seha ne sont pas pris en compte…

« Il y a une cohérence dans ce qu’est le projet… Oui, j’ai toujours dit que l’objectif de l’OM et Longoria c’était d’avoir deux jeunes à faire monter pour revendre à des gros clubs et donc faire des investissements. Il faut montrer que l’Olympique de Marseille arrive à créer, à acheter des jeunes et les revendre plus cher mais il y a aussi la recherche de résultat. Dans cette logique, on peut comprendre que cette année il y a des joueurs de 30 ans qui arrivent comme Gigot, Clauss qui n’est pas un jeune sur lequel on peut faire une plus-value mais il sort de la Ligue 1 et il est international. Tu vas aussi prendre, peut-être, un Alexis Sanchez qui serait une piste plutôt concrète avec une chance de retrouver celui qui avait fait une bonne saison avec Conte à l’Inter Milan… Il y a une complémentarité avec ces jeunes comme Touré par exemple et les expérimentés qui vont performer tout de suite. On est à l’étape 2 du projet Longoria. Prendre des jeunes pour les plus-values et consolider une équipe pour avoir des résultats. La qualification en Ligue des Champions et garder de la compétitivité. Mais pour moi, cette année, si on regarde l’effectif, si on regarde le 11 titulaire… Ce qui sera l’envie, l’ambition, la détermination… Les Marseillais, la ville, qui veut voir de belles choses, il manque une étincelle ! Il manque ce qu’apportait Sampaoli par son caractère, ses all-in offensifs. Ça pourrait être Gerson mais je ne suis pas sûr de sa continuité. Je ne suis pas convaincu, c’était un homme de Sampaoli. Il faut qu’il se trouve avec Igor Tudor. Il avait trouvé un équilibre avec Sampaoli, il faut aussi la trouver avec Tudor. Je ne suis pas convaincu que cette étincelle viendra de Guendouzi et sur Payet, même si je comprends la logique de le mettre en second attaquant plus proche du but, je ne sais pas s’il aura la possibilité d’être tout le temps cette étincelle-là. Je valide l’idée de base de ce que fait l’OM sur le marché avec des ventes mais ce qui me manque cette année, c’est celui qui fait rendre fou Marseille ! » Simone Rovera – Source : RMC, After Foot (30/07/22)