Longoria veut 3 départs au mercato d’hiver ? Le coup de pression de Gerson et une offre de 12M€ à venir… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Longoria veut se séparer de 3 remplaçants ? Le père de Gerson met la pression et une offre à venir pour Pape Gueye ?

Longoria veut se séparer de Payet, Gueye et Gerson

D’après les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille chercherait bel et bien à se séparer de trois joueurs dès cet hiver, dont Gerson. Ce lundi soir, le père de Gerson, Marcao, qui est également son agent a donné une interview au journal L’Equipe, expliquant que la situation de son fils ne lui convenait pas du tout et qu’il songe à quitter le club. D’après le quotidien sportif, Pablo Longoria a bien coché trois noms pour des départs cet hiver : Gerson, Pape Gueye ainsi que Dimitri Payet. Les trois joueurs qui sont très peu utilisés par Igor Tudor, le nouveau coach marseillais, pourraient quitter le club lors du prochain mercato.

Le président de l’Olympique de Marseille aimerait d’ailleurs recruter deux joueurs aux postes offensifs pour remplacer Payet et Gerson qui ne donnent pas entière satisfaction depuis le début de la saison. Il aimerait donc les remplacer afin de « tourner avec Harit, Ünder et Guendouzi derrière la pointe » comme l’explique L’Equipe.

A LIRE AUSSI : OM : Tudor pointé du doigt pour « cette grosse erreur de management »

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

A lire aussi : OM : Tudor pointé du doigt pour « cette grosse erreur de management »

Le père et agent de Gerson s’est exprimé dans les colonnes du journal l’Equipe ce Lundi soir. Il n’a pas caché son incompréhension face à la situation de son fils qui n’entre visiblement pas dans les plans de Tudor. Un départ serait prévu lors du prochain mercato annonce-t-il.

A lire aussi : OM : Un mois d’octobre dramatique pour ces deux joueurs de Tudor !

Très peu utilisé ces dernières semaines par Igor Tudor, Gerson pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato. C’est en tout cas ce qu’a clairement expliqué son père (et agent) au journal l’Equipe ce lundi soir.

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao– Source : l’Equipe

A lire aussi : OM : Tudor pointé du doigt pour « cette grosse erreur de management »

Le FC Séville prêt à mise sur Pape Gueye ?

Selon le média Ffichajes.net, le Sevilla FC veut recruter un milieu de terrain pour palier l’absence de Fernando. Dans cette optique, Monchi aurait trois joueurs dans son viseur dont le milieu de l’OM Pape Gueye. « Sa valeur atteint 12 millions d’euros, un montant que Séville ne veut pas dépasser, car plusieurs ajouts sont nécessaires et l’effort économique sera considérable. » Les deux autres options se nomment Joao Gomes (Flamengo /évalué à 10M€) et Manuel Ugarte (Sporting / évalué à 20M€). Si le joueur est ouvert à cette possibilité de retrouver Jorge Sampaoli, Pablo Longoria devrait rapidement tenter de régler ce dossier qui ne pourra être officialisé que lors du mercato de janvier.

Los tres candidatos para sustituir a Fernando en el Sevillahttps://t.co/oZyaQaXQ9j — Fichajes.net (@fichajesnet) October 24, 2022

Gueye attend toujours la décision du TAS

C’est un dossier qui traine depuis de nombreux mois. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fixé l’audience de l’affaire Pape Gueye. Le TAS devait initialement juger en octobre le dossier de son transfert à l’OM en 2020. Selon le journal l’Equipe, l’instance se penchera donc sur cette affaire les 15 et 16 février prochains. Ce rendez vous était initialement programmé en octobre et à donc été repoussé. Cela permettra à l’OM de pouvoir recruter durant le marché des transferts hivernal et à Pape Gueye de disputer la Coupe du Monde avec le Sénégal. En janvier dernier, la chambre des résolutions des litiges de la Fifa avait prononcé un premier jugement dans le litige qui opposait Watford à l’Olympique de Marseille. l’institution avait jugé responsable Pape Gueye et l’OM et s’était prononcé en faveur d’une interdiction de recrutement pendant un an pour le club olympien. Une décision contestée par les olympiens qui ont fait appel de ce jugement.