Longoria vise aussi un latéral gauche, Villas-Boas annonce son (probable) départ et un nettoyage total de l’effectif se confirme… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Mercato OM : Longoria vise aussi un latéral gauche !

Lirola, Milik et Tongya sont les trois recrues de ce mercato hivernal 2021 pour l’OM. Pablo Longoria s’active pour trouver un milieu de terrain afin de remplacer Morgan Sanson. De nombreux noms ont circulé dans les médias, et pour cause le directeur sportif olympien travaille sur des listes élargies pour chacun des postes recherchés.

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille n’écrit pas non plus la possibilité de recruter un latéral gauche supplémentaire avant la clôture du marché des transferts. En effet selon le journal l’Equipe ce vendredi, Longoria voudrait anticiper les fins de contrat à venir à ce poste (Amavi et Nagatomo). Le temps ne presse pas autant que pour le successeur de Sanson, mais il pourrait bouger en cas d’opportunité de dernières minutes.

OM : Villas-Boas annonce son départ (quasiment acté) en fin de saison !

L’entraineur de l’OM André Villas-Boas a évoqué son avenir en conférence de presse ce vendredi 29 janvier 2021. Il a clairement expliqué que son départ était quasiment acté en fin de saison :

« Bien sur, oui. Avec la position où on est, c’est normal. Ca va contre ce qui a été dit par la direction, mais je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester. Est-ce que ce sera terminé en juin? Je pense oui. On pense tous que ça va se passer comme ça. On est à 15 points du haut de tableau, loin de nos objectifs de début de saison. L’année prochaine sera l’année zéro pour le club, ça va etre un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite. (…) Non je n’ai pas peur que ça démotive les joueurs, il faut en parler clairement. Les joueurs doivent être professionnels. Ce qui est important c’est que je sois bien remplacé pour construire la suite. Je n’ai jamais reçu d’offre de prolongation, on est le 29 janvier, je pense que c’est mort. » André Villas-Boas – Source : Conférence de Presse (29/01/2021)

Mercato : Un nettoyage total de l’effectif se confirme cet été

L’été prochain sera chaud du côté de l’Olympique de Marseille. André Villas-Boas devrait quitter le club marseillais. Il faudra donc trouver un nouvel entraineur rapidement. le technicien portugais a également expliqué que l’effectif olympien allait être totlement nettoyé en fin de saison.

