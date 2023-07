Longoria voulait faire une offre de 16M€, c’est raté pour cet attaquant de Ligue 1 et les premiers détails de l’opération Aubameyang… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Mercato : L’OM était prêt à faire une offre de 16M€ ! Mercato OM : La piste Ndiaye refroidie, Longoria tente un joueur libre… trop tard ! Mercato OM : ça avance pour Aubameyang… (contrat et montant demandé par Chelsea)…

Mercato : L’OM était prêt à faire une offre de 16M€

Longoria doit vite recruter dans le secteur offensif. L’OM était prêt à poser 16 millions d’euros sur la table pour Iliman Ndiaye. Malheureusement pour le club olympien, le sénégalais privilégierait désormais une prolongation avec Sheffield United.

Malgré plusieurs semaines de négociations et un accord contractuel trouvé, Iliman Ndiaye ne devrait finalement pas signer à l’Olympique de Marseille. Selon L’Équipe, l’OM était pourtant prêt à lâcher au moins 16 millions d’euros pour le joueur en fin de contrat en juin 2024. Mais l’international sénégalais, qui ne cesse de clamer son amour pour le club phocéen, aurait finalement décidé de rester à Sheffield United. Si le club anglais souhaitait garder son joueur, c’est Ndiaye qui aurait pris cette décision pour des raisons personnelles.

L’attaquant de 23 ans vient d’être papa et chercherait de la stabilité. À un an de la fin de son contrat, le Sénégalais a les cartes en mains concernant son avenir et il pourrait même prolonger à Sheffield dans les prochains jours.

L’attaquant de Sheffield United Iliman Ndiaye a fait part à l’OM de sa décision de rester dans son club actuel : https://t.co/LgI60k1vON pic.twitter.com/P3jxCpepfz — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 17, 2023

Le dossier pas totalement fermé?

L’OM aurait cependant encore un peu d’espoir dans le dossier. Dans l’After RMC d’hier soir, Daniel Riolo a annoncé deux dernière réunions entre les dirigeants de Sheffield et Pablo Longoria, pour tenter de trouver un accord entre les deux parties.

Ndiaye n’a pas totalement fermé la porte à Marseille, mais celui qui avait un accord pour un contrat de 5 ans et une belle augmentation salariale avec l’OM, aurait fortement fait machine arrière.

Mercato OM : La piste Ndiaye refroidie, Longoria tente un joueur libre… trop tard

Pablo Longoria a déjà réussi à recruté Kondogbia et Lodi, mais doit rapidement renforcer l’attaque en manque d’éléments de Marcelino. Après l’échec du dossier Iliman Ndiaye, l’OM s’est intéressé à Jonathan Bamba, l’ailier de 27 ans parti libre de Lille récemment. Mais ce dernier s’est engagé avec le Celta Vigo.

Alors que cela semble mal engagé en ce qui concerne la venue d’Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille, le club se serait penché sur Jonathan Bamba, libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC.

L’Equipe révèle que la direction olympienne a repris contact avec le joueur qui est agent libre depuis le 1er juillet dernier. Toutefois le quotidien français explique que le dossier parait complexe pour l’OM. En effet, le joueur vient de s’engager avec le Celta Vigo.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 ¡Jonathan Bamba llega al #RCCelta! 🇨🇮 El internacional costamarfileño aportará calidad, talento e instinto al ataque celeste 💣 Bienvenue, @djobamba7! 💙✍️ #Bamba2026 — RC Celta (@RCCelta) July 18, 2023

Jonathan Bamba devrait rebondir en Liga https://t.co/U7zxFEumHM — Foot Mercato (@footmercato) July 17, 2023

Un bon profil qui échappe à l’OM

Pourtant le profil collait bien pour l’équipe entrainée par Marcelino, à la recherche d’éléments à l’aise dans le 4-4-2, un système dans lequel le tout nouvel international ivoirien (première cape en juin) a évolué à plusieurs reprises, à Lille notamment.

Avec 225 matches de Ligue 1 et 12 de Ligue des champions dans les jambes et évalué à 20 millions d’euros par Transfermarket, il aurait représenté un excellent coup sportif et financier pour Pablo Longoria et les siens.

Dans le même temps, l’OM avancerait sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang.

Mercato OM : ça avance pour Aubameyang… (contrat et montant demandé par Chelsea)

Selon un journaliste italien, l’OM devrait être obligé de lâcher quelques millions d’euros pour s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM, ça brûle. Le Gabonais se serait mis d’accord avec le club phocéen sur les termes d’un contrat de 3 ans, pour rejoindre Marseille dans les prochains jours. Selon les dernières infos, l’OM chercherait à convaincre Chelsea de résilier le contrat de son numéro 9 pour ne pas avoir payer d’indemnité pour l’attaquant de 34 ans.

Contrat de 3 ans (2+ 1?), transfert entre 2 et 3M€ pour Chelsea ?

Cependant, d’après le journaliste italien, Daniele Lungo, Pablo Longoria pourrait finalement payer entre 2 et 3 millions à Chelsea pour le joueur : « L’Olympique de Marseille se rapproche d’Aubameyang. Accord avec le joueur sur les termes contractuels, un montant d’environ 2/3 millions d’euros ira à Chelsea. »

L’Olympique Marsiglia sempre più vicino ad Aubameyang. Intesa con il giocatore per i termini contrattuali, al Chelsea andrà una cifra sui 2/3 milioni di euro #teamOM pic.twitter.com/bZW2jsJJnL — Daniele Longo (@86_longo) July 18, 2023

L’Atlético toujours en course ?

Alors que l’OM semble de plus en plus proche de s’offrir Pierre-Emerick Aubameyang, l’Atlético de Madrid aimerait venir jouer les trouble-fêtes et s’attacher les services du Gabonais. Selon Fichajes, l’Atlético serait à la lutte avec Marseille pour l’attaquant de 34 ans, même si l’OM garde une forte longueur d’avance.

Pablo Longoria aurait en effet déjà trouvé un accord pour un contrat de 3 ans avec Aubameyang. Le joueur veut venir à Marseille et le club phocéen devrait s’entretenir avec Chelsea cette semaine pour trouver un accord et officialiser la venue du Gabonais, selon Fabrizio Romano.