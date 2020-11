Lopez, Lihadji, Gignac, Nkounkou, Sarr… le we des ex OM

Plusieurs anciens joueurs de l’OM ont joué ce weekend. Maxime Lopez s’est illustré face au Napoli, les deux anciens membres du centre de formation Nkounkou et Lihadji ont eu du temps de jeu (pas le même), Gignac a encore marqué et Sarr accumule le temps de jeu au Bayern. Voici le weekend des ex OM…

Lopez titulaire et buteur face au Napoli

Titularisé dimanche après-midi par De Zerbi, son entraîneur, au San Paolo de Naples, Lopez a rendu une copie très propre lors de la victoire des siens face au Napoli d’Osimhen, deux buts à zéro. Très mobile, il a touché un nombre important de ballons, a apporté beaucoup de fluidité dans le jeu des Neroverdi et a même marqué un très joli but en toute fin de match ! Une intégration parfaite, peu surprenante finalement étant donné son profil et celui de sa nouvelle équipe.

Incroyaaaaaable le but Maxime Lopez contre Naples ❤️❤️❤️pic.twitter.com/CMgBFOMtLh — Ludo 🥥 (@TopLu28__) November 1, 2020

Première pour Nkounkou dans le onze d’Everton en Premier League

Trois matches de Cup déjà en intégralité (contre Salford, Fleetwood et West Ham) et une première titularisation cet après-midi en Premier League ! Il a en effet joué plus de 60 minutes cet après-midi avec l’équipe d’Ancelotti à Newcaste. Une défaite malheureusement deux buts à un mais Nkounkou semble avoir été correcte selon notre ami, spécialiste des jeunes du centre de formation de l’OM, Azir Saïd Mohamed Cheik.

Sarr titulaire samedi avec le Bayern

Sarr a fêté samedi après-midi sa troisième titularisation avec le Bayern (deux en Bundesliga, une en Coupe) sur le terrain de Cologne. Le joueur de champ le plus utilisé l’an dernier par AVB est arrivé chez le champion d’Europe afin de pallier aux manques temporaires éventuels de l’effectif… et c’est ce qu’il fait ! S’il avait jusqu’ici toujours joué au poste d’arrière droit sous ses nouvelles couleurs, il a joué hier 90 minutes en tant que latéral gauche. Le Bayern s’est imposé deux buts à un à Cologne avec des réalisations de T.Müller sur penalty et S.Gnabry avant la mi-temps.

Lihadji entre face à Lyon… à la 89e minute

L’ailier a joué quelques minutes face à Lyon en rentrant à la 89e minute de jeu. Pour autant, Luis Campos, le directeur sportif du LOSC qui a développé une véritable expertise dans la détection des jeunes talents, a insisté pour recruter l’ailier marseillais continue de le couvrir d’éloges.

« Isaac a tout pour le football moderne. C’est le meilleur jeune français, et surtout l’un des trois meilleurs jeunes du monde de son âge. »

Luis Campos – Source : Téléfoot

Gignac buteur, Tigres perd quand même

Les Tigres d’André-Pierre Gignac ont perdu dimanche contre América (1-3) lors de la 16e journée du championnat du Mexique. Gignac a marqué le seul but de son équipe en fin de rencontre, le Tigres sont 6e du classement à neuf points du leader, León. L’ancien attaquant de l’OM totalise 11 buts, il est le deuxième du classement des meilleurs buteurs derrière Jonathan Rodriguez (12 buts).