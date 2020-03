Lopez pisté par Séville, les hypothèses d’une reprise du championnat, et Caleta-Car pas le seul ciblé… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Séville piste Lopez, les solutions pour la reprise du championnat, et Caleta-Car pas le seul ciblé de la Ligue 1… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Rumeur Mercato : Un chéque de 8M€ pour un remplaçant de l’OM ?

Alors que le football est logiquement arrêté lors de cette crise sanitaire, les clubs préparent leur mercato. Le FC Séville et son directeur sportif Monchi aurait toujours un œil du côté de l’OM et plus précisément sur Maxime Lopez…

En effet, selon Sport, le club andalou pense toujours au milieu de terrain formé à l’OM dans l’optique de remplacer l’argentin Ever Banega. Le média espagnol affirme que Maxime Lopez a l’avantage de n’avoir plus qu’un an de contrat, un salaire acceptable et que le transfert pourrait se négocier aux alentours des 8M€. Monchi, le directeur sportif du FC Séville, suit depuis longtemps l’évolution de Lopez. Le minot n’est plus un titulaire à part entière (17 titularisations sur 28 matches) sous Villas-Boas mais a quand même disputé 146 rencontres de Ligue 1 depuis ses débuts sous Garcia.

8M€ pour Maxime Lopez à un an de la fin de son contrat ?

Le FC Séville aurait déjà tenté une approche en janvier dernier. Le club espagnol aurait aussi un autre milieu de terrain dans son viseur, le joueur d’Angers Santamaria.

Maxime Lopez avait évoqué son avenir en novembre dernier sur RMC…

« Je suis à la maison. J’ai envie de prolonger pour m’inscrire encore un peu plus dans la durée. Je suis déjà là depuis pas mal de temps, mais j’ai envie de continuer à vivre des émotions encore plus fortes. Peut-être jouer la Ligue des champions à Marseille, je l’espère. Ce sont des choses comme ça qui font que j’ai envie de rester… Une offre de l’OM ? Rien du tout. Absolument rien. Je préfère être honnête, il n’y a pas de discussion pour l’instant. (…)Peut-être que cet été, malheureusement, je partirai. Je ne sais pas. Ce serait dommage… Je suis quelqu’un d’assez cérébral, je réfléchis énormément. Quand il se passe quelque chose, ça peut rester dans ma tête pendant des mois. C’est une réflexion que j’ai depuis longtemps. J’ai bien évidemment envie de prolonger. On verra! » Maxime Lopez – source : RMC

Reprise de la Ligue 1 : les hypothèses se multiplient… (la saison blanche d’Aulas écartée?)

La France est à l’arrêt afin de tenter d’endiguer la pandémie du Coronavirus. Le football et la Ligue 1 semblent bien dérisoires dans cette ambiance, mais pour autant il faut bien penser à l’après. Plusieurs hypothèses émergent…

Selon le journal L’Equipe de ce mercredi, le comité de pilotage de la L1 a émis trois hypothèses concernant une hypothétique reprise.

Une reprise au plus tôt en mai, avec une fin envisagée avant la mi-juillet. Une saison 2019-2020 pouvant aller jusqu’à se disputer en août-septembre. Une possible reprise en septembre, avec tout ce que cela générerait pour le football européen et mondial.

Ces trois hypothèses de travail sont donc liées à un calendrier et surtout à une fin de saison 2019/2020 jouée. La premiére possibilité avancée par Jean Michel Aulas, à savoir de valider une saison blanche ne semble pas être à l’ordre du jour. JMA a d’ailleurs depuis fait machine arrière et a proposé de terminer la saison :

Se consacrer uniquement sur le championnat — Aulas

« Si on veut sauver la Ligue 1 il faut absolument la terminer avant le 30 juin ! Il faut faire des choix, être courageux. Laisser tomber la C1, les finales de coupes et les matches internationaux. Se consacrer uniquement sur le championnat. L’important est de ne pas se mettre en retard par rapport à la saison prochaine. Une saison très importante économiquement, en termes de droits TV notamment » Jean-Michel Aulas – Source : RTL

Mercato OM : Caleta Car n’est pas le seul défenseur de Ligue 1 visé !

Les rumeurs mercato se multiplient concernant Duje Caleta-Car. Le défenseur central croate de l’OM est suivi en Angleterre mais aussi par le Napoli. Cependant le club italien aurait d’autres options en Ligue 1…

Selon le Corriere dello Sport, Naples cherche activement un jeune défenseur pour anticiper le probable départ de Kalidou Koulibaly. Si le profil de Caleta-Car semble être très apprécié, deux autres joueurs de Ligue 1 seraient eux aussi suivis. Malang Sarr (21 ans) défenseur de l’OGC Nice serait pisté par Cristiano Giuntoli, le directeur sportif napolitain. Benoit Badishile (19 ans) serait lui aussi visé, un montant de 20M€ est évoqué. Un autre profil, moins jeune celui-là, celui de l’international belge Vertonghen est souvent évoqué…

Caleta-Car dans la short list du Napoli avec Sarr et Badishile ?

Duje Caleta-Car a clairement un profil pour séduire les grands clubs européens, d’ailleurs Manchester City et United seraient des candidats à son recrutement. L’OM, qui a besoin d’argent, pourrait être tenté de laisser filer son solide défenseur cet été. A suivre…