OM: Di Meco inquiet de la santé physique des joueurs !

Après l’élimination en Ligue Europa Conférence face à Feyenoord, l’Olympique de Marseille doit absolument se relever pour acquérir sa place en Ligue des Champions. Eric Di Meco se dit inquiet de l’état physique des joueurs.

L’élimination en Europa Conference League peut être compliquée à gérer pour les joueurs de l’Olympique de Marseille. En effet, la course à la Ligue des Champions est loin d’être terminée puisque l’OM peut encore se faire dépasser par l’AS Monaco et le Stade Rennais notamment. A trois journées de la fin du championnat, il s’agirait de ne pas gâcher le travail de toute une année pour les olympiens. Le jeu de Jorge Sampaoli demande énormément d’efforts aux joueurs et notamment aux milieux de terrain comme Mattéo Guendouzi ou encore Gerson. Lors de la rencontre face à Feyenoord, nous avons pu également voir Saliba finir les mains sur les hanches à cause du nombre incalculable de courses qu’il a dû réaliser. La fatigue physique des joueurs inquiète d’ailleurs Eric Di Meco.

A LIRE AUSSI: Longoria sur Martial, un défenseur français pour remplacer Saliba, un Havrais dans le viseur… Les 3 infos mercato OM de la semaine !

« J’ai vu des mecs finir cuits physiquement » — Di Meco

A LIRE AUSSI: Mercato concurrents OM: Jonathan David finalement prêt à rester au LOSC ?

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a livré son avis sur la fin de saison que s’apprête à vivre les joueurs de l’Olympique de Marseille. Le vainqueur de la Ligue des Champions 1993 s’inquiète de l’état physique des joueurs et de l’effet que peut avoir l’élimination en Europa Conference League sur le mental des joueurs.

« Je suis un peu inquiet parce que j’ai vu des mecs finir cuits physiquement, et c’est normal parce qu’on est en fin de saison. Il y a eu de nombreux matchs en plus avec l’Europa Conference League et, en plus, c’est une équipe qui n’est pas feignante. Je suis inquiet pour le contre-coup mental aussi. Quand tu perds alors que tu avais ça comme objectif, tu peux avoir un contrecoup. La chance, pour le mental, c’est que le match de Lorient arrive vite. Par contre, pour le physique, ça aurait été bien d’avoir une semaine de plus » Eric Di Meco – Source: RMC