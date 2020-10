Lyon – OM : Un match capital pour l’avenir de Rudi Garcia selon Jérôme Rothen !

Jérôme Rothen est revenu sur la rencontre entre l’OM et Lyon qui aura lieu ce dimanche soir au Groupama Stadium. Selon le consultant de RMC, Rudi Garcia pourrait jouer son avenir sur cette rencontre !

En difficulté à Lyon, Rudi Garcia pourrait ne plus être le coach du club présidé par Jean-Michel Aulas… Les #GarciaDémission commencent à envahir les réseaux sociaux tant le jeu proposé ne convainc pas.

Si Rudi Garcia perd ce match-là, il ne passerait pas les 15 jours — ROTHEN

C’est pourquoi Jérôme Rothen a clairement mis la pression du côté lyonnais pour ce match face à l’OM qui se jouera ce dimanche. Selon le consultant, l’ancien coach marseillais joue son poste lors de cette rencontre !

“Lyon se doit d’inverser la tendance. Cela fait quatre matchs qu’ils ne gagnent pas. Le contenu est inquiétant, comme Marseille d’ailleurs. La pression est très clairement sur Lyon. Si Rudi Garcia perd ce match-là, comment veux-tu qu’il passe les prochains jours avec six points en six matchs. Avec les objectifs du club, ce n’est pas possible. Il y aura des décisions à prendre. Derrière, il y aura en plus une trêve internationale donc Garcia ne passerait pas les 15 jours”