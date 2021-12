Lyon – OM : Une grosse sanction pour Aulas ?

Le match Lyon – OM arrêté suite au jet d’une bouteille dans le visage de Dimitri Payet a été arrêté. La commission de discipline de la Ligue va décidé des conséquences des incidents de ce match ce soir, Jean Michel Aulas pourrait lui aussi être sanctionné.

En effet, dans son rapport l’arbitre de la rencontre, Monsieur Ruddy Buquet a clairement expliqué que le président lyonnais l’avait menacé. Une affirmation qui pourrait conduire à de lourdes sanctions pour JMA si ces déclarations sont avérées. C’est en tout cas ce que pense le journaliste Geoffrey Garétier sur Canal+.

C’est une grosse sanction qui attend Aulas, si tout cela est avéré — Garétier

« C’est très grave ! Tout est grave dans cette histoire, pas uniquement le jet de bouteille qui a atteint Payet et qui a provoqué l’arrêt du match OL-OM. Là, c’est un dirigeant de club, qui de manière circonstanciée et détaillée, est mis en accusation par l’arbitre, l’autorité officielle du football sur ce match, pour des propos inconvenants et déplacés. En réalité, Aulas se prévaut de ses deux fonctions de dirigeant au Comex de la FFF et Conseil d’Administration de la LFP, pour contester à Monsieur Buquet le droit de prendre cette décision d’arrêter le match. Donc c’est très sérieux ! Si jamais ces propos sont avérés, sachant que l’OL et Aulas vont contester les faits, le président de l’OL pourrait être suspendu pendant six mois de vestiaire d’arbitre, voire de toute fonction officielle, à la Fédé et à la Ligue. C’est une grosse sanction qui l’attend, si tout cela est avéré » Geoffroy Garétier – Source: Canal+ (06/12/2021)

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel prendra sa décision ce mercredi concernant les incidents qui ont provoqué l’interruption du match Lyon vs OM du 21 novembre dernier, RMC Sport s’est procuré le rapport de l’arbitre Ruddy Buquet. L’arbitre y explique n’avoir jamais voulu reprendre la rencontre et raconte les menaces proféré par le président lyonnais Jean Michel Aulas à son encontre.

« Je tiens à préciser que M. Aulas Jean-Michel, président de l’Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire: « La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex (le comité exécutif de la Fédération française de football, ndlr) et ça ne va pas en rester là » ». Ruddy Buquet – source : RMC (06/12/2021)