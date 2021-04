Lyon sur deux entraîneurs et un jeune du centre marseillais, un départ acté à Lens… Les infos mercato des concurrents OM de ce lundi !

La fin de la saison approche en même temps que le prochain mercato hivernal… Nous faisons un point sur le mercato des concurrents de l’OM !

MERCATO CONCURRENTS OM : AULAS ET JUNINHO PENSENT À DEUX ENTRAINEURS ÉTRANGERS POUR L’APRÈS GARCIA ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Jean Michel Aulas et Juninho cherchent un entraineur pour la saison prochaine et pourraient se tourner vers l’étranger…

Le départ de Rudi Garcia semblait déjà acté malgré la possibilité pourLyon de remporter la Ligue 1. La défaite face au LOSC dimanche soir ne va faire que confirmer la décision de Juniho. Un nouvel entraineur devrait donc débarquer cet été à l’OL. Depuis longtemps le nom de Christophe Galtier est évoqué, ce dernier serait en contact avec Nice, et pourrait aussi être tenté par une aventure à l’étranger. Du coup, Lyon aurait activé deux pistes qui mènent à des entraineurs étrangers.

BOSZ ET DE ZERBI VISÉS PAR LYON ?

Selon l’Equipe, Lyon serait très intéressé par le profil de Peter Bosz. ancien coach de l’Ajax, du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen. Le technicien néerlandais de 57 ans a l’avantage d’être libre depuis son départ du club allemand en mars dernier. Autre option, celle du coach de Maxime Lopez à Sassuolo, Roberto De Zerbi, Le technicien italien pourrait quitter le club en fin de saison et aurait plusieurs opportunité dont une en Russie notamment. Lyon cherche un coach et n’aurait entamé aucune démarches concrètes dixit le quotidien sportif…

Mercato OM : Aulas et Juninho veulent jouer un mauvais tour à Longoria?

L’Olympique de Marseille voudrait renforcer son identité en faisant monter des jeunes joueurs du centre de formation avec les pros. L’un d’entre eux aurait tapé dans l’oeil de Sampaoli. Lyon tente de le chiper aux mains de l’OM !

A peine arrivé, Jorge Sampaoli a fait monter plusieurs jeunes joueurs du centre de formation pour aller s’entraîner avec les pros. Selon le journal L’Equipe, les minots n’apprécient pas tous de travailler avec le coach argentin et préfèrent quand il ne les appelle pas.

Pourtant, cette opportunité de monter avec les A est une chance pour plusieurs d’entre eux qui espèrent continuer l’aventure à l’OM. Le quotidien sportif expliquait d’ailleurs ce vendredi matin que le latéral gauche Hugo Dupont n’était pas certain d’aller plus loin que son contrat aspirant.

Lyon veut Hugo Dupont, la Real Sociedad aussi

L’Equipe affirme que plusieurs autres clubs sont venus aux renseignements et notamment en Ligue 1. Lyon, qui a toujours apprécié faire éclore de jeunes pépites, aurait des contacts « sérieux » avec le défenseur âgé de 18 ans.

Il devrait rencontrer la direction de l’Olympique de Marseille dans les prochains jours afin d’évoquer son avenir. La Real Sociedad serait également intéressé par son profil polyvalent qui peut évoluer sur les deux côtés.

Mercato concurrents OM: Un départ acté du côté de Lens ?

Auteur d’une très belle saison, le promu lensois est en lice pour disputer une Coupe d’Europe. Actuel 5ème du championnat, juste devant l’OM, l’effectif de Franck Haise pourrait bouger cet été dans le sens des arrivées, comme dans celui des départs. Un joueur Sang et Or ne devrait d’ailleurs pas continuer l’aventure dans le nord.

Prêté par le Toulouse FC, Issiaga Sylla ne devrait pas voir son option d’achat être levée par les Lensois. Si le latéral gauche guinéen disputait de nombreuses rencontres en début de saison, son utilisation se fait de plus en plus rare. En effet, depuis le mois de janvier, il n’a été titularisé qu’à trois reprises. Son option d’achat devenant obligatoire au bout d’un certain nombre de matchs disputés, son manque de temps de jeu va permettre au Racing Club de Lens de se séparer tranquillement du joueur du Téfécé.

Lens attractif cet été ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le promu lensois effectue une saison surprenante. Fraîchement débarqué de Ligue 2, les Sang et Or sont à quelques matchs d’une coupe d’Europe. Cependant l’OM semble disposer d’un calendrier plus accessible, car Lens va jouer le PSG, Lille et Monaco. En tout cas, Lens propose du jeu plaisant et pourrait enrôler quelques bons joueurs, pourquoi pas, du niveau du numéro 10 de leur équipe Gaël Kakuta.