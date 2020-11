Maehle veut partir lors du mercato de janvier, le match face à Nice reporté et Passi / Blanc ne disent pas non… les 3 infos OM de ce mardi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM. Au menu ce mardi : Maehle veut quitter Genk, OM – Nice officiellement reporté et Passi ne dit pas non à l’OM avec Blanc…

Maehle veut quitter Genk au plus vite…

L’OM avait trouvé un accord avec Joakim Maehle et le Racing Genk dans les dernières heures du mercato 2020. Mais le club belge a fait volte-face au dernier moment en demandant plus que les 10M€ offerts par l’OM. L’international danois veut quitter la Belgique dès cet hiver…

Joakim Maehle n’a toujours pas digéré son transfert avorté. L’international danois voulait rejoindre l’OM et en veut toujours au Racing Genk d’avoir fait de la surenchère au dernier moment. Le latéral droit affrontera la Belgique ce mercredi, il en a profité pour mettre les points sur les i concernant son avenir. Maehle est clair : il veut quitter Genk dès que possible. Il sera sérieux jusqu’au bout avec le club belge mais entend bien changer d’air dès le mois de janvier prochain. Est-ce que l’OM est toujours le favori pour l’accueillir ?

Je veux partir le plus vite possible — maehle

« Je veux partir le plus vite possible. La période de mercato hivernale est parfois plus compliquée, mais je suis sûr que ça ira. Depuis cet été, je ne me suis pas réuni avec la direction, mais le club connaît ma position. D’ici là, je me concentrerai sur mon job à Genk, mais c’est tout ».

Joakim Maehle – source : Het Laatste Nieuws (17/11/2020)

la Commission des Compétitions de la LFP décide de reporter le match Olympique de Marseille / OGC Nice

Coup dur pour les supporters marseillais sevrés de matches de l’OM, il vont devoir attendre quelques jours de plus. Car après cette énième et interminable trêve internationale, l’OM ne jouera pas ce weekend face à Nice et fera sa rentrée face à Porto en Ligue des Champions la semaine prochaine. Voici le communiqué de la LFP.

« Après avis de la commission nationale COVID FFF constatant l’indisponibilité certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs de l’OGC Nice, pour cause de tests RT-PCR positifs, pour son match contre l’Olympique de Marseille, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre de l’article 2.4.2.2 du protocole d’organisation des matchs de la saison 2020-21, décide de reporter le match Olympique de Marseille / OGC Nice, comptant pour la 11ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le samedi 21 novembre 2020 à 21h, à une date ultérieure. » Communiqué de la LFP – 17/11/2020

Le binôme Passi / Blanc ne ferme pas la porte à l’OM

Ce lundi, Franck Passi était notre invité dans Débat Foot Marseille. L’ancien coach de l’OM a évoqué son actualité. Il a récemment été lié au Dijon FCO, et a même déclaré avoir été tenté par le projet dijonnais.

On préfère partir à l’étranger – franck passi

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc est à la recherche d’un nouveau défi. Franck Passi, qui souhaite être associé à Laurent Blanc, n’a pas fermé la porte à une arrivée sur la Canebière. Cependant, le duo semble vouloir privilégier une aventure à l’étranger…

« Il est clair qu’au départ on préfère partir à l’étranger, ça serait une idée très intéressante pour nous. Dans le football on ne sait pas. Un jour il peut tomber une opportunité, si c’est l’Olympique de Marseille, qu’on est libre, qu’ on peut le faire, et qu’on va envie d’aller à Marseille, et bien on ira à l’OM. Mais il est clair qu’au départ on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire on préfère ça ou ça… Le football ne fonctionne pas comme ça… »

Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)

