Mandanda amer (« difficile à supporter », « une douleur ») sur la fin de son aventure à l’OM…

Après quatorze saisons à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a quitté le club cet été pour le Stade Rennais. Le recordman du nombre de matchs disputés sous le maillot bleu et blanc garde un souvenir triste de la fin de son aventure à Marseille…

« Je suis parti limite comme un voleur »

Il s’est exprimé hier soir dans le Canal Football Club.

« J’aurais pu rester à Marseille. Mais ce que j’ai vécu la saison dernière, ça a été trop difficile à supporter. Pour moi, d’être sur le banc, de ne pas jouer, c’est quelque chose que je ne supporte pas. Si j’aurais mérité plus de respect ? Sûrement, mais ça ne s’est pas passé de cette façon. Je comprends que les dirigeants marseillais veuillent partir sur une autre idée, un autre projet. Ça leur donne raison puisque Pau (Lopez) est performant et réalise une très belle saison. Si je suis triste que l’histoire se soit finie ainsi ? Bien sûr, c’est une douleur. Ça a été un moment difficile… En plus, je suis parti sans dire au revoir aux supporters. Ça s’est fait du jour au lendemain, ce n’était pas prévu. Je suis parti limite comme un voleur. Après j’ai été très bien accueilli ici (à Rennes) et d’ailleurs je remercie tout le monde. Mais ce qui a été vraiment un soulagement pour moi c’est mon retour à Marseille (avec le Stade Rennais le 18 septembre dernier au Vélodrome). » Steve Mandanda – Source : Canal plus

A LIRE AUSSI : OM : Guendouzi envoie un message clair à Deschamps pour la Coupe du Monde !