Mandanda prolongé, des précisions sur la piste Zeqiri et Caio vers l’ASM… les 3 infos et rumeurs Mercato OM de ce mercredi 26 août

Au menu de ce mercredi 26 août : une première prolongation qui en annonce d’autres, les discussions se poursuivent pour Andi Zeqiri, et un joueur pisté par l’OM finalement tout proche de Monaco…

mercato om : MANDANDA PROLONGÉ, d’autres vont suivre ?

L’Olympique de Marseille vient d’annoncer la prolongation de Steve Mandanda. Le capitaine marseillais sera Olympien jusqu’en 2024 !

Le portier marseillais est donc désormais sous contrat avec l’OM jusqu’à ses 39 ans !

𝗟𝗲́𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 ✨

Après 5️⃣4⃣9⃣ matchs sous le maillot 🔵⚪️, l'aventure continue pour 𝗜𝗹 𝗙𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝗼 💙#DroitAuBut

Aucune précision n’a été communiquée concernant une éventuelle baisse de salaire « à la Payet »…

THAUVIN, AMAVI, DISCUSSIONS ENTAMÉES ?

Mais ce n’est pas tout puisque RMC Sport annonce que des discussions vont être menées pour des prolongations de contrat concernant notamment Florian Thauvin et Jordan Amavi. De premiers échanges auraient même été initiés.

mercato OM : des discussions avec andi zeqiri

Ce dimanche, Andi Zeqiri, l’attaquant de Lausanne-Sport, était annoncé tout proche de signer à l’Olympique de Marseille. La piste semble se confirmer mais est encore loin d’aboutir…

Alors qu’un journaliste avait annoncé un accord personnel entre Zeqiri et l’OM, l’agent du joueur Michel Urscheler, s’est exprimé sur le sujet et a confirmé des contacts avec l’OM. Rien de plus, apparemment pour l’instant…

ce qui a été annoncé n’est pas fondé

« À l’heure où je vous parle, je ne suis pas sur la Canebière avec un verre de pastis entre les mains. Oui, j’ai eu des contacts avec Marseille, parce que je connais des gens là-bas depuis plusieurs années, et cela concerne notamment Zeqiri. Mais c’est resté au stade de la prise de renseignements. Ce n’est pas plus avancé qu’avec la trentaine d’autres clubs avec qui j’ai discuté depuis quelques mois. Ce qui a été annoncé n’est pas fondé. »

Michel Urscheler – Source : Le Matin

l’asm pique henrique caio à l’om !

L’Olympique de Marseille a ciblé ses besoins : un attaquant et un arrière gauche. Pour ce dernier poste, le nom de Caio Henrique revenait avec insistance. Le joueur devrait bien s’engager en Ligue 1 mais pas à Marseille…

En effet, selon AS, le joueur va s’engager à Monaco pour 8M€ + 2 de bonus. Il serait même actuellement en Principauté pour sa visite médicale. Le club vendeur, l’Atlético Madrid, serait satisfait d’une belle vente (acheté pour 600k, revendu 10M€, 8M€ minimum) et le joueur aurait l’assurance d’un statut (et d’un temps de jeu différent) sous les ordres de Kovac.

Bref, tout le monde semble gagnant dans cette histoire… sauf l’OM !