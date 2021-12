Mandanda proposé en Ligue 1, Gerson et Kamara sur les tablettes d’un club de Premier League… … Les 3 infos OM de ce dimanche 26 décembre 2021

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce dimanche : Monaco sur Mandanda, Newcastle lorgne sur Gerson et pourrait devancer le Milan AC pour Kamara !

OM Mercato : Après l’ASSE, un autre club de Ligue 1 sur Mandanda !

Alors qu’il est réduit au rôle de remplaçant depuis le début de la saison avec l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda affole les rumeurs sur un possible départ. Et selon les informations du media Foot Mercato, après les Verts, un autre club de Ligue 1 lorgnerait sur le portier marseillais…

Depuis le début de ce nouvel exercice, Jorge Sampaoli a clairement fait un choix pour le poste de gardien de but. En effet avec l’arrivée de Pau Lopez en prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Rome, Steve Mandanda a vu son temps de jeu extrêmement réduit. L’ancien capitaine de l’OM a en effet seulement quelques matchs de championnat et de coupes. Une situation qui lui a aussi coûté sa place en sélection avec les Bleus. De nombreux éléments qui pourraient porter à croire que Mandanda serait capable de quitter l’Olympique de Marseille prochainement…

Mandanda proposé à Monaco ?

Alors qu’il a débarqué du côté de l’AS Monaco lors du dernier mercato estival pour un prêt de deux saisons, Alex Nubel n’aurait pas convaincu les monégasques. À tel point que ces derniers s’intéresseraient au profil de Mandanda selon les informations de Foot Mercato. Affaire à suivre…

Mercato OM : Gerson convoité par un club de Premier League ?

Alors qu’il a débarqué à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain Gerson peine à trouver sa régularité sous le maillot de l’OM. Et selon la presse anglaise, un club de Premier League serait sur les tablettes…

Acheté cet été en provenance de Flamengo, le milieu de terrain brésilien Gerson a signé pour une durée de cinq saisons à l’OM. Ce transfert, le plus gros du club lors du dernier mercato estival, a suscité beaucoup de curiosité. Toutefois Gerson a eu du mal à retrouver son niveau de jeu, en partie dû à son positionnement de piston gauche dans le dispositif de Jorge Sampaoli. Des difficultés pour s’adapter qui questionnent sur son avenir à Marseille…

Newcastle intéressé par Gerson ?

En effet selon les informations du media britannique Sky Sports, Newcastle se prépare à vivre un mercato d’hiver très remuant depuis l’arrivée des nouveaux investisseurs. Et selon ce site, les dirigeants des Magpies auraient ciblé Gerson pour venir renforcer leur équipe, en grande difficulté cette saison et dans les bas fonds de la Premier League. Reste à voir si l’ancien joueur de Flamengo décide de s’imposer à l’OM ou s’il privilégie de découvrir un autre championnat…

Mercato OM : Newcastle prêt à dérober un taulier de l’effectif ?

Tandis que son contrat avec l’Olympique de Marseille expire en juin prochain, le milieu de terrain Bouba Kamara voit de nombreux clubs européens sur ses tablettes. Et selon The Sun, un club de Premier League pourrait très bien passer la vitesse supérieure avec lui dès ce mercato hivernal…

Alors que sa prolongation est en discussion depuis de nombreux mois maintenant, il semblerait bien que Bouba Kamara ne continue pas sa carrière avec l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Hier, le site italien Calcio Mercato nous informait que le Milan AC n’avait pas abandonné la piste menant à Kamara. Toutefois un autre club mythique d’Angleterre pourrait très bien se rajouter aux négociations…

Newcastle prêt à foncer sur Kamara ?

En effet selon les informations du quotidien anglais The Sun, le club de Newcastle verrait d’un bon oeil la venue de Bouba Kamara dans le nord du pays. Avec l’arrivée de nouveaux investisseurs saoudiens au sein du club, les Magpies seraient même prêts à formuler une offre de 12 millions d’euros à l’OM pour enregistrer le transfert du joueur, et n’attendraient pas la fin de son contrat pour le faire venir gratuitement. Ce plan serait privilégié par Chelsea et Manchester United toujours selon le même média.