Match OM – Annecy (Coupe de France) : Quelle Heure quelle Chaine TV

L’Olympique de Marseille affronte Annecy ce mercredi 01 mars 2023 dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. À quelle heure et sur quelles chaînes TV voir ce match ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille reçoit Annecy à l’occasion des quarts de finale de Coupe de France. Cengiz Under (suspendu) et Samuel Gigot (reprise) sont forfaits, tout comme Amine Harit (Genou) blessé de longue date.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Annecy sera diffusée à 21h00. Vous pouvez ainsi suivre OM – Annecy en direct et en clair sur beIN SPORTS 1

OM – Annecy en Streaming

Pour regarder le match OM vs Annecy en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Bein Sports (accessible sur abonnement).

L’avant match OM vs Annecy – Débat Foot Marseille avec Paganelli

La décla du coach

L’entraineur de l’OM s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match ce mardi pour évoquer cette rencontre face à Annecy en Coupe de France. Un trophée qu’il ambitionne forcément de remporter.« C’est un match très important, il ne faut pas sous-évaluer notre adversaire. Il faut faire très attention et être prêt à 100%. Il y a toujours un risque dans le football. Je crois en l’expérience de mes joueurs. Ce serait stupide de ne pas réussir à se qualifier après avoir battu Rennes et le PSG. Dans le foot moderne, les détails sont de plus en plus importants. Ca dépend toujours des joueurs. Il faut réussir à enseigner les bons messages aux joueurs. On a quelqu’un qui aide les joueurs pour enlever du stress, améliorer le sommeil, enlever le téléphone etc… Certains vont jouer, d’autres pas, ça fait partie du sport. Ils sont quand même positifs. L’important est qu’ils soient prêts pour saisir l’opportunité. Ils travaillent tous très bien à l’entraînement. Under suspendu ? Ca va lui faire du bien de se reposer demain. Il est reparti très fort après la trêve, avec une autre mentalité. Je pense qu’être bien dans la tête est primordial.. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/02/2023)