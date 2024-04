Match OM – Benfica (Europa League) : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit Benfica ce jeudi soir pour le compte du match retour des quarts d’Europa League. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

L‘OM est dans une mauvaise passes et vient d’enchainer 5 défaites de suite face à Villarreal, Rennes, Paris, Lille et Benfica…

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Qui est Estevao, le jeune crack brésilien de Palmeiras ?

Présent ce mercredi en conférence de presse, Jean Louis Gasset veut oublier la mauvaise série. « C’est vrai mais comme on est toujours positif et qu’un match européen reste à part, on reste sur la dernière impression de ce match. La dernière demi-heure, on avait une équipe improbable pour finir le match avec Luis Henrique à droite et Soglo à gauche. On est resté sur ces 30 minutes où cela aurait pu mal se passer mais on veut croire qu’on a mérité de rester en vie et de garder l’espoir. On a fait 30 minutes où on les a fait douter. C’est encourageant. Jeudi il faut attaquer comme on a fini à l’aller. »

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Benfica ?

L’OM affronte Benfica ce jeudi soir 18 avril 2024 au stade Vélodrome. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur M6 et Canal+ Foot.

Comment voir OM – Benfica en streaming ?

Il vous faudra vous connecter sur le site de M6, ou bénéficier d’un abonnement à Canal+ et vous connecter sur MyCanal.

Vers en 4-3-3 avec Ounahi ?

L’entraîneur de OM, Jean Louis Gasset devrait opérer quelques changements dans son onze de départ pour ce match retour de Coupe d’Europe. Mbemba devrait encore joué comme latéral droit et Soglo à gauche.

Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi, Sogno – Veretout, Kondogbia, Ounahi – Harit, Ndiaye, Aubameyang

A lire aussi : OM : Le gros coup de pression de Longoria !