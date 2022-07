Match OM : Deux attaquants absents pour le match face à Marignane Gignac !

Pour le premier match de l’ère Tudor, le technicien croate doit faire sans Milik ni De La Fuente, tous les deux blessés.

Ce soir, nos Olympiens affrontent l’équipe de Marignane-Gignac FC à la Commanderie à 19h, l’OM ne pourra pas compter sur son attaquant polonais, Milik, pas encore remis physiquement après avoir été touché au talon d’Achille avec sa sélection en juin. Konrad De La Fuente sera lui aussi absent, toujours blessé au genou depuis plusieurs semaines.

L’occasion de voir des jeunes et les recrues !

Les minots Yakine Said Mmadi, Amay Caprice, Oussama Targhalline, Salim Ben Seghir, Bilal Nadir et Aylan Benhayia mais aussi les nouvelles recrues pour la réserve le gardien belge Jelle Van Neck et le milieu turc Bartug Elmaz sont sur la feuille de match et devrait donc pouvoir grapiller du temps de jeu. Ce sera aussi l’occasion de voir Samuel Gigot et Isaak Touré faire leur début sous la tunique bleue et blanche et d’assister au retour d’Amavi après son passage à Nice.

Kluivert? Laissons du temps de jeu à Konrad plutôt…

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », interrogé sur Justin Kluivert, l’invité Cyril Astier avoue espérer voir Konrad De La Fuente sur le l’aile gauche marseillaise plutôt que l’ailier néerlandais. En effet, le jeune américain avait fait bonne impression lors de ces premières prestations avant de se blesser, de quoi laisser de grands espoirs dans l’esprit des marseillais. Pour Astier, nul besoin de recruter un jeune ailier gauche à potentiel quand tu en as déjà un dans l’effectif.

« Konrad ? Je ne suis pas en train de dire que Konrad est meilleur que Justin Kluivert mais c’est quoi la différence. Bon on a vu Konrad là ça a pas marché, il s’est blessé. Moi, j’ai plus envie de dire, laissons lui une année de plus etc.. peut-être qu’il va monter en puissance, j’espère. Plutôt que de faire venir quelqu’un qui finalement ne va pas t’apporter plus. Tu l’as déjà ton joueur finalement. » Cyril Astier Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)